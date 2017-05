Iglesias dice que él no habría roto la foto de Díaz aunque no lo ve grave

Madrid, 11 may (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que él no habría roto la fotografía de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como hizo el senador de Compromís Carles Mulet ante el pleno de la Cámara Alta, aunque ha remarcado que no le parece que su actuación haya sido "grave".

"Lo grave es lo que hace el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y el PP con las instituciones, que las parasita", ha declarado Iglesias en los pasillos del Congreso.

También ha dicho que el gesto de Mulet no es "su estilo" y ha considerado "secundario" este episodio.

A su juicio, "se puede criticar a los rivales políticos sin necesidad de romper fotos", si bien ha querido mantener "cierta distancia" sobre el caso al no ser Mulet un parlamentario de su partido.

Iglesias ha apuntado además que si Susana Díaz quiere pedir a Mulet que rectifique, podrá hacerlo, "pero en redes sociales se dice de todo", y ha subrayado que "los que nos dedicamos a la política tenemos que asumir que nos digan cosas duras, va en el sueldo".