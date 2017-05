Hierro: "No sirve de nada hacer cuentas si no sumamos puntos"

Oviedo, 11 may (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, ha reconocido que el equipo es consciente de haber sumado "muy pocos puntos" en las últimas jornadas -4 de 18 posibles-, por lo que aboga por no hacer "cuentas" respecto al último tramo de liga y centrarse únicamente en ganar los próximos tres puntos al Nástic de Tarragona.

"Podemos analizar el mes, la racha... ya sabemos que hemos sumado pocos puntos, pero vernos fuera de playoff tiene que ser una motivación y un desafío extra, debe servirnos para competir mejor y motivarnos más", ha comentado el malagueño.

Hierro ha confesado que el equipo está "moralmente bien" y que en el seno del club azul son conscientes de la trascendencia de un choque que consideran "vital" ahora que el equipo se encuentra octavo, a dos puntos de la promoción y empatado a puntos con el Valladolid.

"El equipo ante el Lugo, el Tenerife o el Levante compitió muy bien, se trata de aprovechar las ocasiones y tener un poco más de fortuna en los momentos delicados de partido. Tener personalidad si nos ponemos por delante, y sobreponernos si no, no hay otra, el equipo que mejor lleve la presión y el transcurrir de los partidos estará arriba", ha señalado el ex futbolista.

Respecto al rival de los azules, el Nástic de Tarragona, el propio técnico carbayón ha advertido sobre su "potencial goleador a balón parado", aspecto que ha trabajado especialmente el equipo a lo largo de la semana a sabiendas de que ha encajado varios goles así en las últimas jornadas.

Hierro, que no le ha dado importancia a jugar fuera tres de los cinco partidos que quedan, ha comentado que son "cosas del calendario", y, aunque no ha querido adelantar quien formará pareja en ataque con Toché, ha reconocido que saldrá con dos puntas pese a la baja de Linares y que David Fernández sustituirá a Héctor Verdés en la defensa, también lesionado.

"Cuando hablo de que nos faltó una marcha ante el Alcorcón, no me refiero al esfuerzo o la intensidad de los chicos, ellos se vacían siempre. Pero nos faltó ritmo con el balón, y eso hizo que ellos se replegaran y posicionaran rápido. Son noventa minutos, su esfuerzo y motivación contra los nuestros... y vamos a pelear por el playoff", ha concluido el técnico.

Los azules han entrenado hoy a puerta cerrada y viajan mañana a Tarragona, donde trabajarán en una última sesión vespertina de cara a ultimar los detalles del choque frente al Nástic (sábado, 20.45 horas).