Herrera afirma que el equipo está en buen momento y no debe dar "pasos atrás"

Valladolid, 11 may (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Paco Herrera, ha asegurado hoy en rueda de prensa que su equipo debe ir "de final en final" hasta la conclusión de la temporada regular, que actualmente está "en un buen momento" y que no puede ni debe dar "un solo paso atrás".

"Ya hemos tenido cuatro veces la opción de meternos arriba y no acabamos de concretarla, ahora estamos en un momento en el que no podemos dar un paso atrás y solamente podemos mirar hacia arriba", ha subrayado.

Herrera espera que sus jugadores "hayan aprendido de los errores" y que sean capaces de derrotar este sábado (13,00 horas) a un Mallorca también "muy necesitado".

"Es una final de verdad para ambos equipos, puesto que en función de lo que ocurra en la jornada puede ser la última oportunidad para engancharse a los respectivos objetivos", ha aseverado.

A juicio de Herrera, sobre las opciones de promoción, "hay equipos que se encuentran en un mal momento y nosotros debemos de aprovechar que estamos bien para cumplir con el objetivo", ha subrayado.

El técnico extremeño tiene la intención inicial de repetir el once que derrotó al Almería con autoridad (0-3), pero tiene la duda del delantero Raúl de Tomás, con molestias físicas durante toda la semana. "Solamente jugará si está del todo bien, no arriesgaremos una recaída", ha subrayado.

Respecto al equipo balear ha asegurado "que ha mejorado mucho y que ahora es más práctico y más vertical con un 4-2-3-1" desde la llegada de Sergi Barjuán.

"Son muy rápidos arriba y peligrosos con sus balones largos a la espalda de la defensa, suelen crear muchísimo peligro a balón parado", ha referido.

Por último, Paco Herrera ha valorado la iniciativa del club vallisoletano de lanzar una promoción para que el equipo esté más arropado en este final liguero.

"Ojalá venga al estadio más gente de lo habitual para ayudarnos y animarnos, no me gusta el horario del partido pero nosotros no tenemos derecho a poner excusas para conseguir la victoria", ha concluido.

En lo estrictamente deportivo, Raúl de Tomás se ha entrenado este jueves al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión celebrada en el estadio Zorrilla, aunque todavía no está garantizada su presencia en la convocatoria.

El que no estará será el defensa Alberto Guitián, afectado por un esguince en su tobillo derecho, y también ha entrado en el capítulo de dudas Sergio Marcos, quien ha finalizado el entrenamiento con molestias musculares.