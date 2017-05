Gorostiza: "La ciudad deportiva es un proyecto básico del Eibar"

Eibar , 11 may .- Amaia Gorostiza, presidenta del Eibar y una de las personas que ha presentado su candidatura a las elecciones del consejo de administración y la presidencia del club guipuzcoano de Primera División del 1 de junio, ha afirmado hoy jueves que "la ciudad deportiva es un proyecto básico del Eibar".

Con estas palabras ha querido dejar claro que la construcción de una ciudad deportiva -ahora inexistente- en la que puedan formarse futbolistas de la cantera azulgrana y entrenar los jugadores del primer equipo, no es un tema a debate entre las tres candidaturas que se han presentado a las elecciones; sino una aspiración de la entidad desde que ha llegado a Primera División y posee el dinero para poder llevar a cabo un proyecto semejante (cuatro campos de fútbol), que antes hubiera sido impensable.

A este respecto, Germán Albistegui, otro de los candidatos a la presidencia eibarresa, ha dejado claro que, en su opinión, la construcción de campos de fútbol debe realizarse obligatoriamente en Eibar e, incluso, ha indicado las zonas de la ciudad eibarresa donde se podrían realizar.

Amaia Gorostiza, en un acto electoral hoy en el Teatro Coliseo de la localidad guipuzcoana, en el que ha presentado su programa (va a ser enviado a los accionistas azulgranas), ha vuelto a recordar que sobre este asunto no se puede frivolizar; y ha indicado que la decisión sobre el emplazamiento "debería ser adoptado por consenso en una junta general extraordinaria de accionistas".

Como sociedad anónima que es el Eibar, los accionistas son los propietarios, y al igual que van a elegir al presidente/a en las elecciones del 1 de junio, lo mismo deberían decidir los accionistas más adelante con este asunto.

"La ciudad deportiva es un proyecto estratégico del club, no de las candidaturas, y cuanto más cerca de Eibar, mejor. Pero es imposible que sea en Unzaga, al lado del ayuntamiento", ha afirmado Amaia Gorostiza.

"Yo jamás he dicho que queramos la ciudad deportiva fuera de Eibar, nunca lo hemos dicho. El objetivo es que la ciudad deportiva esté en Eibar. Pero si en Eibar no se puede hacer, habría que buscar otros enclaves, sería absurdo no hacerlo", ha explicado Gorostiza.

"Llevamos trabajando un año con la ciudad deportiva como objetivo estratégico y prioritario, es el objetivo del club. Hay que trabajar otras posibilidades que no sean en el centro de Eibar, es un trabajo arduo que se realiza con la dirección deportiva (con Fran Garagarza al frente), que marca las pautas. Hacer una ciudad deportiva no sólo es hacer cuatro campos de fútbol, dos para el primer equipo y otros dos para la cantera, para el fútbol base; porque se necesitan 40.000 metros cuadrados de terreno", ha destacado la actual presidenta de la entidad eibarresa.

Si no se encuentra suficiente espacio en Eibar (una localidad con poco espacio edificable porque está en un valle rodeado de montes), el club ha barajado el construir por separado dos campos de fútbol para la cantera en la ciudad eibarresa, y buscar otro espacio para los dos terrenos del primer equipo. Sin embargo, ello supone varios inconvenientes.

"Si divididos la ciudad en dos habría que duplicar la estructura y supondría más gastos. Para que sea viable tiene que estar en las mismas instalaciones el fútbol base y el primer equipo, para que se interrelacionen entre sí. La ciudad deportiva tiene que acoger a todo el futbol del Eibar, es la única manera de generar sentimiento de pertenencia, de arraigo, para que los futbolistas de la cantera quieran seguir aquí", ha señalado Amaia Gorostiza, quien no quiere anunciar posibles emplazamientos, porque subiría el precio de los terrenos que debería comprar el club.

Por otra parte, el tema del entrenador también ha generado cierta controversia en el Eibar en pleno proceso electoral.

Y es que tras decidir el anterior presidente, Alex Aranzabal, que el entrenador Gaizka Garitano no continuara en el Eibar al acabar la temporada 2014-2015, en la que los azulgranas bajaron y luego ascendieron los despachos por un descenso administrativo del Elche a Segunda División por reiterados impagos a Hacienda, la directiva eibarresa se dividió en dos por el tema de la continuidad o no de Gaizka Garitano.

Germán Albistegui, otro de los candidatos a la presidencia eibarresa, ha afirmado hace unos días que él fue uno de los directivos que pelearon para que llegara Mendilibar en julio de 2015 al banquillo de Ipurúa, en el que el está viviendo su segunda época; mientras que otros miembros del consejo de administración actual (en el que conviven Amaia Gorostiza y Germán Albistegui) apostaron por Garitano.

Sobre este tema, Amaia Gorostiza no quiere conflictos. "No voy a entrar en polémicas, porque el éxito de un club no es de una persona, sino de una trayectoria. Después de la salida de Gaizka Garitano, fue la dirección deportiva del club (con Fran Garagarza al frente) la que dio tres nombres de entrenadores a la comisión deportiva del club para sustituir a Garitano. Después de varias reuniones, por unanimidad la comisión deportiva eligió a Mendilibar porque tenía experiencia en Primera División", ha explicado Amaia Gorostiza.

La comisión deportiva en junio de 2015 la formaban el director deportivo (Fran Garagarza), el entonces presidente, Alex Aranzabal, y dos directivos (Germán Albistegui y José María Arrizabalaga). Ahora, Arrizabalaga va en la 'plancha electoral' de Amaia Gorostiza; mientras que Germán Albistegui encabeza su propia candidatura.