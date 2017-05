Facua recuerda que ya denunció a Iberdrola en 2015 por manipular tarifas

Sevilla, 11 may (EFE).- La Facua ha recordado hoy que hace año y medio denunció a Iberdrola por manipular el precio de la luz en el invierno de 2013, iniciativa que no prosperó al archivar el caso la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vizcaya.

Ahora, ante la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de investigar si Iberdrola se lucró por alterar el precio de la luz ese año, la Facua ha expresado en una nota de prensa su satisfacción por esta decisión.

Según la organización de consumidores, la manipulación se produjo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigó los hechos y multó a la multinacional con 25 millones de euros.

La Facua presentó su denuncia a finales de 2015 pero la Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya, donde tiene la sede social la compañía, archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito.

En diciembre de 2015, la Facua solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido un delito contra el mercado y los consumidores.

La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 le comunicó que había decidido archivarla, ya que "la disminución en la producción no va acompañada de una retirada del mercado del producto a suministrar, sino del medio o fuente de energía del que se obtiene, lo que no significa detraer, sino sustituir o reemplazar para lograr la alteración del precio, que no constituye la acción típica exigida por el precepto penal".

Año y medio después, la Fiscalía Anticorrupción destaca en su denuncia que Iberdrola "con la finalidad de lucrarse ilícitamente, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".

Además, la Fiscalía indica que los hechos se llevaron a cabo "sin causa legítima que lo justificara".

Anticorrupción acusa a la eléctrica de "un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal", que establece de forma expresa que "el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses".

Sin embargo, Iberdrola ha negado hoy "rotundamente" haber realizado "cualquier manipulación fraudulenta" de los precios en el mercado eléctrico a finales de 2013 a través de las ofertas de sus centrales hidroeléctricas y ha recalcado que, en el período analizado, actuó siempre "como un gestor prudente y razonable".