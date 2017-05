Expertos de la industria de lujo reclaman más innovación para el sector

Barcelona, 11 may (EFECOM).- La innovación como solución para los retos que afronta hoy la industria del lujo y de la moda ha sido el eje vertebrador de la jornada organizada por la escuela de negocios IESE Business School.

Con el título 'Back to Talent: the Path Forward for Fashion and Luxury Goods', la escuela de negocios ha querido hacer un análisis del estado de esta industria, con la presencia de múltiples expertos y empresarios del sector.

El primer panel de la jornada, 'A Global Perspective on the State of the Industry', se ha centrado en ofrecer una visión general de la industria.

El director ejecutivo de Exane BNP Paribas, Luca Solca, ha insistido en la necesidad de innovación que tiene el sector, que ha detallado que tiene que ser "rápida".

Solca ha justificado esta urgencia con la dificultad de conquistar nuevos consumidores para el sector y ha añadido que, a corto plazo, estos representarán una pequeña proporción de la demanda.

Así, Solca ha razonado que los consumidores con los que cuentan las empresas son aquellos que ya han comprado sus productos en el pasado y que, si no se les ofrecen nuevos, estas compañías "caerán" y los usuarios "se irán" a otras marcas.

En este sentido, Solca ha señalado que las divergencias de crecimiento entre las industrias del sector se puede explicar, en gran parte, por las diferentes apuestas de innovación que estas llevan a cabo.

Por su parte, el profesor del IESE y moderador del primer panel, Fabrizio Ferraro, ha enfatizado que la innovación es "crucial" en este momento para el sector, señalando la misma razón que Solca, la imposibilidad de seguir creciendo a base de nuevos consumidores.

Es por eso por lo que Ferraro ha señalado como esencial "utilizar al talento y a la gente" para "leer, intentar entender y, probablemente, afrontar todos los retos que las empresas tienen hoy".

El director europeo de Carlile Group, Massimiliamo Caraffa, ha indicado que la industria afronta "incertidumbre política", hecho también señalado por Luca, que lo ha concretado en el "riesgo político" que existe en Estados Unidos y en Europa.

Durante el segundo panel de la jornada, 'Talent: The Heart and Soul of the Industry', el miembro de la junta de Dolce & Gabbana Patrizio Di Marco ha querido encontrar una definición de talento.

"Cuando hablamos de talento, hablamos de gente. El talento son individuos con un excelente trabajo a conciencia y sufrimiento. Lo primero hace referencia a los competencias técnicas, mientras que lo segundo a la personalidad y la actitud", ha explicado Di Marco.

Di Marco ha señalado que es esencial "alimentar" el talento desde las empresas, ya que todas ellas se basan en el capital humano. Además, Di Marco ha catalogado esta virtud como "la clave para el éxito del futuro".