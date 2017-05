Ong ecologistas piden a la CE independencia respecto a empresas gasísticas

Bruselas, 11 may (EFECOM).- Dos organizaciones ecologistas reclamaron hoy a la Comisión Europea (CE) más independencia respecto a la asociación de empresas distribuidoras de gas Entsog, plasmándolo mediante el desarrollo de un sistema propio de proyecciones sobre la demanda futura de gas en la Unión Europea.

Las organizaciones Fossil Free Europe y Friends of the Earth Europe publicaron hoy un informe en el que denuncian un "doble conflicto de interés" en la relación de la Comisión Europea con Entsog (European Network of Transmission System Operators for Gas), que cuenta entre sus 45 empresas miembros de 24 países de la Unión Europea (UE) con las firmas españolas Enagás y Reganosa.

Entsog, que se describe como una asociación independiente, es una "entidad híbrida" creada por la UE en 2009 con la intención de agrupar a los actores europeos dedicados a la distribución de gas y, junto a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER), mejorar así la interconexión transfronteriza y la coordinación gasística en la UE.

Una de sus funciones consiste en publicar informes de perspectivas sobre las necesidades de infraestructura gasística de la UE, que sirven de escenario para la planificación comunitaria a diez años vista.

Sin embargo, los ecologistas denuncian que Entsog es un grupo de presión encubierto en favor de las empresas gasísticas que "exagera los datos de las proyecciones de la demanda de gas y la necesidad de más infraestructura gasística" y fomenta que se subsidien onerosos proyectos de infraestructura relacionada con el gas.

"Esto priva de recursos a la infraestructura energética libre de combustibles fósiles y genera el riesgo de que la EU incurra en una dependencia gasística para las décadas venideras", señalaron las citadas organizaciones ecologistas, que recuerdan el compromiso de la UE con el acuerdo de París para evolucionar hacia una economía sin carbono para luchar contra el calentamiento global.

Los autores del informe critican que Entsog sostenga que la UE puede invertir en gas y, al mismo tiempo, respetar sus objetivo de reducir en un 80 % los gases de efecto invernadero en el horizonte de 2050 "pero no aporte evidencia de cómo puede hacerse".

La denuncia de los ecologistas tiene en el horizonte la nueva lista de Proyectos de Interés Común (PCI, en inglés) relacionados con el sector energético que la Comisión Europea negocia actualmente con los países de la UE y que se prevé se anuncie el próximo octubre.

"Entsog ha exagerado sistemáticamente la demanda de gas y ha convencido a la UE de bombear dinero hacia innecesarios proyectos gasísticos", declararon los responsables de la materia de Friends of the Earth Europe, que pidieron acabar con "la financiación de combustibles fósiles y centrar la inversión en un futuro de energía eficiente y renovable".