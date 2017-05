Djokovic: "Es fantástico que un futbolista como Piqué apueste por el tenis"

Madrid, 11 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic reconoció este jueves que ha conversado "varias veces" con el defensa del Barcelona Gerard Piqué respecto a la posibilidad de crear una competición paralela a la Copa Davis, y que hay "buenas iniciativas", pero que "algunas cosas son confidenciales".

"Es fantástico que una estrella del fútbol como Piqué se involucre en el tenis. Es un gran tipo y le respeto mucho", dijo Djokovic tras superar al español Feliciano López en octavos. "Es algo que solamente puede traer cosas positivas. Hay ideas y proyectos pero el tenis es muy complejo, muchos torneos, instituciones y asociaciones. En cualquier caso todo esto es muy bueno para el tenis", explicó el de Belgrado.

Sobre el partido de este jueves, comentó que los dos habían "jugado muy bien. Al final me ha servido una rotura en cada set. Ha sido complicado especialmente en el segundo set, no he logrado restarle nada hasta ese último juego. Me lo he pasado realmente bien hoy", dijo.

Además, Djokovic explicó la complejidad de enfrentarse a jugadores locales aquí en Madrid. "Hay mucha presión, el público les apoya mucho y hay que estar muy concentrado todo el rato. Por suerte, hoy he podido hacerlo".

Respecto al hecho de que Nadal es ya el único representante español, el serbio lo achaca a la altitud. "Esta pista es más rápida, las condiciones son diferentes. Beneficia más a los grandes sacadores. No sé si será este el motivo, pero creo que sí", resumió.

Sobre la posibilidad de que Río de Janeiro albergue un torneo Master 1.000, ha comentado que era la primera vez que lo escuchaba.

"Es una gran noticia, claro. Muchas ciudades aspiran a un torneo de estas características, pero es complicado, no se puede dar la oportunidad a todas las ciudades", destacó el campeón de doce Grand Slams.