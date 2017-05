Detenidos activistas que pedían investigar persecución de gais en Chechenia

Moscú, 11 may (EFE).- La policía rusa detuvo hoy a cinco activistas que querían entregar a la Fiscalía rusa una petición para investigar la persecución de los homosexuales en Chechenia, según explicó a Efe uno de los detenidos.

"Nos detuvieron incluso antes de que entráramos en el edificio de la Fiscalía en el centro de Moscú. Nos hemos pasado cuatro horas en comisaría. Nos acusan de organizar una protesta no autorizada", dijo Nikita Safrónov, de 25 años, tras ser puesto en libertad.

Los cinco activistas deberán comparecer a juicio a finales de mayo y podrían ser condenados a diez días de arresto. Cuatro de ellos ya han sido puestos en libertad, a excepción de un ciudadano italiano, que aún se encuentra bajo custodia, según Safrónov.

"Las autoridades están obligadas a ofrecerle los servicios de un intérprete. Él es miembro de la organización All Out", comentó.

Los activistas acudieron a la sede de la Fiscalía General en el centro de Moscú con varias cajas vacías, que simbolizaban las más de dos millones de firmas recabadas para pedir una investigación sobre los malos tratos sufridos por los gais chechenes.

"Tenemos pruebas de los abusos. Yo he hablado en persona con un par de chicos que estuvieron encerrados en cárceles secretas. Vi sus hematomas", apuntó.

Recuerda que el presidente ruso, Vladímir Putin, respaldó hace una semana la investigación de los abusos después de que la canciller alemana, Angela Merkel, le instara en Sochi a tomar cartas en el asunto, pero Safrónov lo considera insuficiente.

Recientemente el periódico independiente ruso "Nóvaya Gazeta" publicó un reportaje en el que denunció la persecución y asesinatos de homosexuales en Chechenia y la existencia de cárceles secretas en esa república rusa de mayoría musulmana en el Cáucaso Norte.

"Nóvaya Gazeta" entregó los nombres de los tres homosexuales muertos en extrañas circunstancias en Chechenia al Comité de Instrucción de Rusia, según informaron a Efe fuentes del periódico.

El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, calificó la publicación de "provocación" y "calumnias", aunque la pasada semana se manifestó dispuesto a cooperar con las autoridades federales en la investigación de las denuncias.

"No se puede detener o perseguir a quien simplemente no existe en la república. Si en Chechenia hubiera esa gente, los órganos de seguridad no tendrían que preocuparse de ellos, ya que sus propios familiares los enviarían a un lugar desde donde nunca regresarían", dijo Alví Karímov, portavoz del líder chechén.

Según informó a Efe la Red LGBT Rusa, desde finales de febrero más de cien "sospechosos" de ser gais han sido detenidos y confinados en dos cárceles de la república norcaucásica.

Los testimonios de las víctimas hablan de apaleamientos, confinamientos en condiciones infrahumanas, torturas con descargas eléctricas, violaciones con botellas, desapariciones y muertes.