El Comité de Regiones pide que "brexit" no cause rebaja de fondos de cohesión

Bruselas, 11 may (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) pidió hoy que los fondos de cohesión comunitarios más allá de 2020 tengan una financiación adecuada y mayor flexibilidad para que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no cause una reducción en esta partida presupuestaria.

El "brexit" dejará sin aportación británica al monto total de esta partida en el marco financiero plurianual y conllevará una reducción de los recursos disponibles, situación ante la que los representantes regionales europeos reclamaron "confianza en la política de cohesión como una plataforma abierta, democrática y participativa para relanzar el proyecto europeo".

El dictamen, defendido por el alemán del grupo popular Michael Schneider y aprobado con solo dos votos en contra, asume la existencia de nuevas prioridades de gasto para la futura Unión Europea (UE) a 27, como la defensa, la seguridad, los controles fronterizos, pero recuerda también los "resultados tangibles" de los fondos de cohesión en el pasado.

En 2015, el PIB regional per cápita, expresado en términos de estándares de poder adquisitivo, osciló entre el 29 % de la media de la UE registrado en la región búlgara de Severozapaden y el 580 % de la región oeste del Londres interior.

Pese a esta disparidad regional aún presente, el CdR subrayó que la estrategia de desarrollo regional a largo plazo de la UE ha logrado reducir la brecha entre ricos y pobres, ha impulsado la competitividad internacional de las regiones más ricas y ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos.

"Esta política puede conseguir que la recuperación de las economías europeas sea más rápida e integradora y permitir que la Unión pueda hacer frente a nuevos desafíos, como la migración, el cambio climático y la resiliencia territorial", defendió el ponente.

Los representantes regionales sostuvieron además que, en un momento de auge del populismo y del nacionalismo, estos fondos son capaces de reducir la distancia entre Bruselas y los ciudadanos, "haciendo de la solidaridad de la UE una realidad tangible en todos los rincones de la Unión".

En el debate participó también el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, que alertó de que "muy probablemente" el próximo presupuesto destinado a cohesión sea "inferior al actual".

"Esto tenemos que asumirlo desde ya para ver como podemos obtener mejores resultados con menos dinero", instó el político finés, que aludió a la importancia de combinar los distintos fondos para poder aumentar la repercusión del dinero.

"No solo importa el dinero, importa también la actitud", reiteró Katainen.

La delegación española, que presentó un total de 36 enmiendas al texto, defendió en una de ellas que la política de cohesión reciba "una dotación de fondos que alcance el umbral necesario para que dicha política sea efectiva", en línea con el llamamiento del conjunto de los líderes regionales.

Los españoles pidieron, además, el fomento de un "desarrollo territorial completo e integrador de zonas rurales y urbanas", de forma que se puedan asegurar prestaciones de servicios similares en ambas.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, reconoció que el próximo periodo presupuestario se verá afectado por circunstancias diversas, como el "brexit", pero reiteró su petición de una dotación adecuada para la política de cohesión por su "efectividad" probada.

"Deberíamos ser capaces de igualar las condiciones de vida de los ciudadanos independientemente del lugar en donde vivan, sólo así conseguiremos asentar la población rural", recalcó el presidente en un comunicado.

España recibe un total de 37.400 millones de euros de este programa que, sumados a la contribución nacional de 15.880 millones de euros, constituyen una partida de 53.280 millones de euros.

Según datos del Ejecutivo comunitario, los retos identificados en el ámbito nacional español a los que van destinados estos fondos se centran en la inserción juvenil en el mercado laboral y la mejora del acceso de las pymes a la financiación, entre otras prioridades sociales y de empleo.