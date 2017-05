'Chente': Será una prueba atractiva, Jonathan y Vargas intentarán la escapada

Madrid, 11 may (EFE).- Vicente Hernández, uno de los cuatro españoles que competirán este fin de semana en Yokohama (Japón), explicó a EFE que cree que la tercera prueba del Mundial de triatlón "será atractiva, porque al ser la primera" del inglés Jonathan Brownlee, éste y el eslovaco Richard Varga "intentarán la escapada".

"Creo que será una carrera bastante atractiva, porque al ser la primera de Jonathan y de Varga, la estrategia de ellos va a ser muy agresiva; e intentarán la escapada", indicó este jueves, en conversación telefónica con Efe desde Yokohama, 'Chente' Hernández, nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 26 años.

"Seguramente se verá un pulso entre grupos y cada uno jugará sus bazas. Y será interesante. Será una carrera con más público que las anteriores y eso también la hará más vistosa", comentó el triatleta tinerfeño.

"Hay cambios en el circuito este año. Ya no hay el giro de 180 grados después de la segunda transición y en lugar de esto la carrera a pie la han alargado un poco por la zona del puente en el que pasábamos en bici. El segmento ciclista también ha cambiado y aunque no haremos el reconocimiento hasta mañana, creo que esta vez va por una zona peatonal", dijo.

"Tanto Javi (Gómez Noya), como Mario (Mola) y Fernando (Alarza) llegan bien; y creo que lo harán bien aquí. Yo ya estoy bastante mejor de mi lesión (desde octubre arrastra una fascitis plantar), aunque tampoco he apurado mi preparación, porque si no hago una buena base, me puede acarrear problemas a mitad de la temporada o antes, incluso", declaró a Efe 'Chente', que hace tres años ganó la medalla de bronce en el europeo disputado en Kitzbühel (Austria).

"Es mejor llevar una progresión de entrenamientos más tranquila, pero la verdad es que he acumulado más entrenamientos; estoy mejor y espero hacerlo mejor que en Gold Coast (Australia, sede de la segunda prueba del Mundial, el mes pasado)", apuntó.

"Además, aquí en Yokohama volveremos a competir en distancia olímpica y eso me vendrá mejor que en Gold Coast, donde fue distancia sprint", aseveró.

"Los ritmos no serán tan altos como en Australia, unos ritmos que no he podido trabajar bien hasta ahora. Y, por eso, creo que yo también tendré mis posibilidades aquí", comentó a Efe este jueves, desde Japón, el triatleta tinerfeño.

"Tengo muchas ganas y estoy muy animado. A ver qué tal sale todo", comentó Vicente Hernández.