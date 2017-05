El centrista Bayrou denuncia que las listas de Macron incumplen su alianza

París, 11 may (EFE).- El líder centrista François Bayrou, denunció hoy la composición de las listas de candidatos para las legislativas de junio presentadas por el partido del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, y pidió que se corrijan en las próximas horas porque incumplen la alianza entre ambos.

En declaraciones divulgadas por los medios, Bayrou -cuyo apoyo a Macron fue un elemento clave para su victoria- señaló que las listas divulgadas esta tarde por La República en Marcha no tienen el visto bueno de su formación, el MoDem, y que ha convocado una reunión de su buró político mañana.

De aquí a entonces, el exministro y actual alcalde de Pau dijo esperar que se imponga la "razón" para establecer candidaturas comunes en todas las circunscripciones, como dijo que se había previsto desde el primer día de su acuerdo con Macron.

Horas antes, el secretario general de La República en Marcha, Richard Ferrand, había dado a conocer en conferencia de prensa los nombres de 428 candidatos, y precisó que el recién creado partido estará presente en la mayor parte de las 577 circunscripciones en que está dividido el país.

Entre esos candidatos hay 24 diputados socialistas salientes y otros que habían querido estar pero no han sido aceptados, precisó Ferrand, que ante las repetidas preguntas de los periodistas aclaró la situación excepcional de Manuel Valls.

El ex primer ministro socialista, que desde el martes había mostrado su voluntad de ser candidato bajo las siglas de La República en Marcha, no podrá hacerlo puesto que no estaba afiliado, pero el partido de Macron no presentará a ningún otro pretendiente para competir con él en su circunscripción de Essone, al sur de París.

Bayrou, que en las elecciones presidenciales de 2012 consiguió un 9,13 % de los votos en la primera vuelta, selló con Macron su alianza el pasado 22 de febrero sobre la base de unos acuerdos en torno al programa, pero también sobre un concierto para las candidaturas de cara a las legislativas del 11 y 18 de junio.