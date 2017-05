Catalá: "Si alguien tiene pruebas de injerencia en fiscales que lo acredite"

Madrid, 11 may (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que si alguien tiene alguna prueba para demostrar que ha habido injerencias en la labor de los fiscales del caso Lezo, por el que está en prisión provisional el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, "adelante, que lo acredite".

Rafael Catalá ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de inaugurar el II Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y la Asociación Española de Compliance.

"Si alguien tiene alguna prueba o algún hecho acreditado en el cual se pueda demostrar lo que se está acusando tan gravemente como es interferir las investigaciones del Ministerio Fiscal adelante, que se pruebe; sin hechos, sin acreditaciones yo creo que acusar es muy grave y deberían pensarlo mejor los que están haciéndolo", ha señalado Catalá.

Ha añadido que "las informaciones que han salido no están acreditadas, son conversaciones de terceros e incluso sometidas a secreto de sumario y objetivamente no son conocidas todavía".

"Por lo tanto deberíamos dejar de especular y dejar trabajar a los fiscales, que hacen un magnífico trabajo cada día y debemos tener todos la seguridad de que sus servicios están destinados a que en España se investigue el delito", ha apostillado.

El titular de Justicia ha recordado que "en algunos casos en los que se ha dicho que había habido alguna labor de injerencia o de bloqueo de la investigación lo cierto y verdad es que se han llevado a cabo las entradas y registros y todas las detenciones y está en prisión provisional las personas que así lo han decretado los jueces".

"¿Dónde está el bloqueo y la ralentización de las investigaciones?", se ha preguntado, para insistir en que "no son ciertas las acusaciones y por lo tanto no sería razonable exigir responsabilidad a alguien por hechos que no están comprobados".

Rafael Catalá ha comentado que "ayer tanto en las preguntas parlamentarias como en la interpelación como en la comparecencia en la Comisión de Justicia fue un día intenso en el Congreso de los Diputados" y que intentó "exponer con toda transparencia cuáles son las líneas de actuación del Ministerio en general y en particular en relación con la Fiscalía".

"La Fiscalía está actuando con absoluta autonomía y está llevando a cabo su misión, que es defender el interés general y hacer cumplir la legalidad, y todos los fiscales, también los fiscales jefes, claro, están trabajando en ese sentido", ha insistido.

Por lo tanto ha transmitido un mensaje de "confianza en las instituciones y en el trabajo cotidiano de los fiscales y que todos los españoles tienen que saber que en España se cumple la ley, es un Estado de derecho, y para ello los fiscales trabajan cada día".

"Yo entiendo legítimamente la acción política de la crítica y del debate pero en todo caso vamos a seguir trabajando en ese sentido", ha aclarado.

Sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha subrayado que "es un fiscal con más de treinta años de carrera profesional, que ha acreditado una capacitación extraordinaria con absoluta independencia y con reconocimiento por todos sus compañeros en sus diferentes destinos por su competencia".

"Por lo tanto yo creo que se está generando un debate que, en mi opinión, no tiene fundamento pues todas las actuaciones de Moix han ido encaminadas a promover la investigación y la acción de la justicia", ha recalcado Catalá.

A juicio del ministro lo que hay que hacer es apoyar a los fiscales y seguir dándoles todos los medios materiales y personales para que hagan bien su trabajo.