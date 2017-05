Casinos: "Simeone dijo a su plantilla que guardaran mi mensaje para la vida"

Madrid, 11 may (EFE).- David Casinos, considerado el mejor lanzador ciego de disco y peso de la historia, desveló a EFE que durante la charla que tuvo el pasado enero con los jugadores del Atlético de Madrid a petición de Diego Simeone, el técnico argentino dijo a su plantilla que guardaran su mensaje de valores para la vida.

David Casinos (Valencia, 1972) puede presumir de tener uno de los palmarés más envidiables del movimiento paralímpico con cinco medallas -cuatro oros y un bronce- en cinco Juegos.

A sus 45 años, el deportista valenciano, que forma parte del proyecto #SeSalen de Liberty Seguros, sigue con ilusión mirando a Tokio 2020, una cita en la que pretende estar, aunque quizá no sea compitiendo en atletismo.

P: ¿En qué momento deportivo se encuentra?

R: Soy un afortunado y ahora estoy en un momento bueno. Llevo muchos años compitiendo, hay que mantener la ilusión y después de Río decidí tomarme un tiempo. Estoy probando el ciclismo en pista, estoy muy ilusionado con esto, pero sigo manteniendo mi nivel en atletismo y estoy preparando el Mundial de Londres para pelear por todo.

P: El ciclismo supone un cambio importante en su trayectoria

R: El ciclismo y el atletismo parece que no tienen mucho que ver, pero sí tienen. Hay que ser rápido, explosivo y mover muchos vatios en bici, pero en la pista, al ser llana, el peso corporal no influye, todo lo contrario. Estoy probando y luego veremos a ver dónde me lleva esto. Estoy con José Antonio Villanueva, que es un hombre muy experimentado, ha conseguido medallas internacionales y qué mejor piloto que él. Las cosas pintan emocionantes.

P: ¿Cómo se compagina el atletismo y el ciclismo?

R: El entrenamiento de lanzamiento es casi como el de un velocista. Tienes que hacer mucha potencia con sesiones de musculación, que es lo mismo que el ciclismo en pista. Además tienes que hacer sesiones de estiramientos. Hay días que hago sesiones de potencia en pista, pero uno lo dedico a subirme a la bicicleta y estar en un velódromo. Lo que quiero es aportar toda mi experiencia atlética a la bicicleta. A mí esto me está aportando ilusión.

P: ¿Había montado regularmente en bici antes de Río?

R: Los años anteriores a perder la visión yo salía en bici y corría con mis amigos. Cuando perdí la visión quería montar en tándem, pero un día sonó el teléfono, me dijeron que querían verme y era un entrenador de atletismo. Lo valoré y me fui al atletismo. Ahora creo que puedo volver a esos años y aportar la experiencia.

P: ¿Y el remo?

R: Fui con el presidente de la Federación y me metí en una embarcación de cuatro con timonel y estuve probando. Se me daba bien, pero la embarcación paralímpica consta de dos hombres y dos mujeres. Encontrar dos mujeres en el mundo paralímpico es complejo. Construir ese sueño es difícil porque tiene que ser con gente competitiva. El camino iba a ser más complicado que con la bicicleta.

P: Lo que está claro es que en su mente está 2020, pero falta decidir el deporte..

R: Sueño con Tokio. Ahora tengo opciones muy buenas. Hace dos meses me llamó el seleccionador y me dijo que la prueba de peso estará en Tokio. Fíjate qué sueño. Puede ser una opción, pero también el ciclismo. Ahora me lo estoy pasando bien e iré donde me lleve el corazón, pero siendo competitivo.

P: ¿Cómo ve el nivel actual del atletismo paralímpico español?

R: El atletismo hay que alimentarlo año a año y hay que dejar madurar a los atletas. En Río lo vimos con Kim López o Gerard Descarrega, que venían de conseguir otras gestas deportivas pero lo culminaron con una medalla en los Juegos. Hay que dar espacio porque no es un deporte de un año para otro y confío en planes como el de Liberty Seguros para que los jóvenes se consoliden.

P: ¿Qué le parece la reducción de la cuantía económica que el Gobierno pretende destinar al deporte paralímpico?

R: El mayor recorte viene el primer año después de los Juegos, que es cuando más impulso tiene que haber. Los deportistas paralímpicos también preparamos los Juegos en cuatro años, no en menos. Esto es un sueño, hay que entrenar cada día y hay competiciones regularmente. Los que se tienen que dar cuenta de la realidad son las personas del Gobierno que nos estrechan la mano y nos felicitan por las medallas. La realidad es que parece que les tiembla la mano al firmar un presupuesto y dar un paso de verdad. Ahora nos damos cuenta de que hay un retroceso. Espero que eso cambie. De momento nos han escuchado y creo que va a ser bueno.

P: ¿Cómo ve la situación del deporte paralímpico español?

R: Hoy el deporte paralímpico es lo que es por el esfuerzo de los deportistas por alcanzar un sueño y porque hay gente que ha creído en ese sueño, como son los patrocinadores o los planes de mecenazgo, como el Proyecto FER.

P: Su historia de superación es digna de valorar. ¿Cómo llegó a dar una charla (enero de este 2017) a la plantilla del Atlético de Madrid?

R: Juan Pablo Lauro, mi representante, me dijo que Simeone quería verme. Yo le dije que encantado, pero estaba sorprendido porque él es un gran motivador. Me enorgulleció el poder aportar un poquito más de valor a lo que son. Para mí fue una gran experiencia. Desde que tuve la experiencia de estar con ellos los he visto hacia arriba. Estoy entregado a Simeone, que fue el que me llamó.

P: ¿Qué se encuentra un campeón paralímpico en el vestuario del Atlético?

R: Sentí responsabilidad porque les entregué un mensaje que luego esperas se lo lleven a su terreno de juego. Simeone les dijo: 'Guárdenlo para el terreno de juego, pero también para la vida'. Que diga eso Simeone me da mucho valor y significa mucho.

P: ¿Le había pasado alguna vez con otro equipo de fútbol?

R: Yo trabajo con el Levante. Tengo un proyecto que se llama 'Di-Capacidad' junto con Ricardo Ten, Mónica Merenciano y Oscar Ponce. Me siento uno más del equipo y estoy muy integrado. Esto del Atlético fue una controversia, tuve que pedir permiso, pero me dieron libertad en lo profesional.

P: ¿En qué consiste el proyecto Di-Capacidad?

R: Va dirigido a los jóvenes de Primaria y Secundaria. Nosotros queremos trasladar los valores del club a la gente joven para que sepa que las circunstancias de la vida pueden ser complicadas y que se puede salir de ellas. El proyecto es con colegios de la zona.

P: ¿Qué le ha parecido el Levante con Muñiz?

R: Ahora que lo conozco más me parece un gran trabajador, muy sensato y que lo ha hecho muy bien desplegando un juego excepcional.

P: En unos días, el 10 de junio, se celebra el 'Mitin de atletismo' que lleva su nombre en el estadio del Turia. ¿Cómo van los preparativos?

R: Creo en este mitin con la fuerza de las empresas y quiero que sea una luz para muchos. Es para deportistas olímpicos y paralímpicos, con o sin discapacidad. Están llegando propuestas de gente internacional, pero vamos poco a poco porque estamos naciendo y queremos crecer y que se sumen amigos.