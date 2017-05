Calavera: "El bache nos ha tocado en el peor momento de la temporada"

Lugo, 11 may (EFE).- Jordi Calavera, lateral derecho del CD Lugo, ha admitido este jueves que "el bache" de resultados en que está inmerso el conjunto gallego, que ha enlazado tres derrotas, le ha llegado "en el peor momento de la temporada", cuando trataba de meterse entre los seis primeros clasificados, objetivo al que todavía no renuncia.

"La Liga es muy larga, todos los equipos pasan un bache y a nosotros nos ha tocado ahora el peor momento de la temporada. Hay que asumirlo, rectificar los errores que hemos tenido, porque por eso estamos en esta situación, y a salir a por los tres puntos el domingo y a ver si alguno de los de arriba pincha", comentó en rueda de prensa.

Calavera explicó que la categoría está "muy apretada" y lamentó que en el Anxo Carro, donde el Lugo recibirá este domingo al UCAM Murcia y en la penúltima jornada al Levante, se le hayan escapado "puntos tontos" esta temporada.

"Estamos con ganas, con ilusión para sacar adelante la situación. Ahora mismo no es la mejor de todas, es lógico, porque llevamos tres derrotas seguidas. Solo nos queda hacer autocrítica, trabajar, salir al campo a morir este domingo, a conseguir los tres puntos, liquidar de una vez por todas la permanencia y esperar que falle alguien de arriba", dijo.

El lateral comentó que el Lugo "quiere luchar" por la promoción de ascenso, aunque el objetivo inmediato sea el de garantizar la continuidad en LaLiga 1/2/3.

Sobre los errores que ha cometido el equipo a la hora de salir con el balón desde atrás, Calavera afirmó que son consecuencia de la "idea de juego" que tiene y que es "muy arriesgada".

"Jugamos desde el portero con los centrales, los laterales abiertos, los pivotes que vienen a recibir y no despreciamos el balón. Lo queremos tocar bien y, si un día no estás fino, se cometen errores. Hay otros equipos como el Getafe y otros que no quieren el balón, esperan replegaditos atrás y sacan los puntos así", indicó.

A nivel individual, el jugador catalán se mostró "muy contento" por la temporada que está haciendo en el equipo gallego, al que llegó el pasado verano cedido por el Eibar, en el que quiere jugar el próximo curso en LaLiga Santander.

"Vine en busca de minutos, de crecer como jugador y persona y estoy agradecido al entrenador por la confianza que me ha dado. He crecido mucho como jugador y como persona. Vine para crecer, para estar el próximo año en el Eibar en Primera División", deseó.