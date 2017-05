El Barça cree que se le ha faltado al respeto por adherirse al referéndum

Cornellá de Llobregat , 11 may .- El Barcelona no quiere que "se le manipule" y considera "una falta de respeto" las críticas que ha recibido por adherirse a la campaña a favor del referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña impulsada por una plataforma creada a propuesta del Parlament y con el apoyo de la Generalitat.

Durante una comparecencia ante los medios tras la reunión ordinaria de la junta directiva celebrada en Cornellá de Llobregat, Josep Vives, su portavoz, ha recordado que el club siempre ha dejado claro que "estaría a favor" de lo que opinara la mayoría de catalanes en este tipo de cuestiones, tal y como ha ocurrido en este caso.

"Respetamos la libertad de expresión de todos. Nos hemos adherido y queremos ser muy estrictos y muy honestos, no nos gusta que nos manipulen. Consideramos que hemos hecho un ejercicio democrático al respecto, pero luego hemos leído determinadas cosas", ha dicho.

Preguntado sobre quién les está manipulando, Vives ha comentado que "no hace falta ser muy sagaz" para saberlo. "Hicimos una expresión muy clara y hay algunos que nos sitúan en un escenario como si nosotros hubiéramos predeterminado el resultado (de un hipotético referéndum)".

"Hemos leído artículos ofensivos. Admitimos la crítica, pero lo que no podemos tolerar es que se nos falte el respeto de esta manera y que se diga lo que nosotros no hemos dicho. Todo no vale. Hay gente que espera tener cualquier tipo de excusa para manipular nuestro mensaje de manera irrespetuosa", ha insistido.

Vives también se ha referido a la multa impuesta por Antiviolencia al presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, que deberá abonar 3.500 euros después de publicar en twitter que "la escoria de Cataluña no olerá el campeonato después de haber dicho mentiras sobre el entrenador Michel".

"Queríamos que hubiera una sanción. Si es de más o de menos, no entraremos, aunque aún no tenemos la confirmación oficial", ha insistido sobre las declaraciones del presidente del Málaga, equipo que se medirá al Real Madrid en la última jornada de Liga.

El portavoz se ha referido también a dos casos judiciales pendientes para la entidad.

Uno de ellos, el denominado caso 'Columbarios', en relación con la idea de habilitar espacios en el interior del Camp Nou donde pudieran reposar las cenizas de los difuntos, un proyecto que no se ha llevado a cabo, pero que obligará a que el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y el exdirectivo del club Toni Freixa deban declarar por ello.

"Nos sentimos víctimas de este proceso, porque hemos visto que se ha utilizado nuestra marca en perjuicio propio y se ha visto frustrado un posible negocio", ha dicho.

En cuanto a la segunda deriva del caso Neymar, el portavoz ha anunciado que el club defenderá "su honorabilidad" e insiste en que el Barça "ha actuado correctamente este caso".

Vives, que no ha querido apuntar detalles sobre el nuevo entrenador del primer equipo, ha dicho que tampoco hay novedades sobre la renovación de Leo Messi más allá de que es un asunto que está "muy cerca" y en el que el club es "muy optimista" al respecto. "No vamos a poner fechas, ni presión. Tenemos confianza, ilusión y ganas", ha insistido.

El Barça ha anunciado que a partir de 2018 tendrá un equipo participante en la liga Femenina Estadounidense y será el primer club europeo en competir en ese campeonato.

Finalmente, Vives ha comentado que la directiva ha sido informada por el comisionado del 'Espai Barça', Jordi Moix, del estado de las conversaciones en relación a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la reordenación de los terrenos anexos al Camp Nou.