Arribas: "Hay dos opciones: o te abstienes o votas a Villar"

A Coruña, 11 may (EFE).- El central del Deportivo Alejandro Arribas, uno de los asambleístas que representará a los futbolistas en las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, ha afirmado este jueves que los jugadores tienen "dos opciones", abstenerse o votar a Ángel María Villar, porque el otro candidato, Jorge Pérez, no les presentó sus propuestas.

Arribas acudió el pasado lunes a Madrid para escuchar a Villar, que les presentó su programa electoral, mientras que Pérez no contestó a la invitación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y, además, ha pedido la impugnación de todo el proceso electoral al TAD (Tribunal de Arbitraje del Deporte) y está dispuesto a llegar al contencioso-administrativo.

"Íbamos para estar reunidos con los candidatos que hubiese, solo estuvo Villar, escuchamos lo que ha hecho y lo que pretende hacer y nada más. No hubo ningún otro a quien escuchar y solo le escuchamos a él", explicó el central del Deportivo en rueda de prensa.

"Hay dos opciones: o te abstienes o votas a Villar, porque no hay más. Somos 13 (asambleístas de AFE) y no hay más opciones. Esas dos opciones son las únicas. Jorge Pérez no ha querido presentarse y no hemos podido escucharle y no se le puede votar", señaló.

Arribas comentó que en el Deportivo todos los jugadores han votado "ante notario" de manera "libre" y con "voto secreto".

"Se ha podido votar a quien se considerara. No sé en el resto de equipos. Yo confío en que no hay irregularidades", zanjó.