Arranca proceso que elegirá al nuevo medidor de audiencia de medios digitales

Madrid, 11 may (EFE).- La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha anunciado hoy que ha arrancado el proceso para elegir al futuro medidor de audiencia de los medios digitales en España, una tarea que en la actualidad realiza Comscore.

La AIMC, la asociación de publicidad IAB Spain y la Asociación Española de Anunciantes han hecho público que se ha constituido la mesa que determinará las condiciones del concurso de elección de medición de audiencias digitales, que se resolverá en el primer trimestre de 2018 con el objetivo de que el futuro medidor empiece a trabajar el 1 de enero de 2019.

La mesa de contratación, compuesta por 14 miembros representativos de los distintos sectores implicados, se encargará de "actualizar los requerimientos técnicos del concurso", ha indicado en una rueda de prensa el presidente de AIMC, Carlos Lozano.

En octubre se harán públicos esos requerimientos y la resolución del concurso se dará a conocer en el primer trimestre de 2018 con el objetivo de que la empresa ganadora empiece a trabajar el 1 de enero de 2019.

Desde 2011, es Comscore la compañía encargada de la medición de audiencia de los medios digitales.

A finales de 2016 finalizó la vigencia del concurso ganado en 2011 para ser el medidor de referencia, pero se amplió su actividad por dos años más.

"Comscore ha hecho una labor de consolidación del mercado importante. (...) El mercado quiere contrastar que tiene ahora mismo la mejor opción posible al mejor precio posible", ha sostenido Lozano.

Según el directivo, la medición en línea requiere una única moneda de referencia: "Aquí no sirve que yo esté vendiendo con datos de la fuente X y alguien me esté comprando con datos de la fuente Y, porque probablemente X e Y no van a coincidir".

En 2011, fueron IAB Spain y AIMC -responsable del Estudio General de Medios (EGM)- los impulsores del concurso del medidor de audiencias de medios digitales, pero en esta ocasión también se ha unido la Asociación Española de Anunciantes.