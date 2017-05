Adrián: "Llevaré siempre al Eibar en el corazón"

Eibar , 11 may .- Adrián González, futbolista del Eibar, ha afirmado este jueves que llevará siempre "en el corazón" al equipo guipuzcoano, en el que no seguirá al acabar la presente temporada.

El centrocampista madrileño ha anunciado su marcha a partir del 30 de junio, cuando acaba contrato, en una rueda de prensa en Ipurúa, donde ha estado arropado por sus compañeros, los jugadores, además del secretario técnico, Fran Garagarza, y la presidenta, Amaia Gorostiza.

Durante la temporada actual (2016-2017) El club eibarrés quiso renovar a Adrián, quien en principio también pretendió prorrogar su contrato tras dos campañas como azulgrana, pero las dos partes no se han puesto de acuerdo. Podría fichar por el Málaga, donde se reencontraría con su padre, Míchel González, quien ya le entrenó en el Real Madrid-Castilla y en el Getafe.

"Muchísimas gracias por estos dos temporadas magníficas, a mis compañeros, que han ayudado a que hayan sido de completa felicidad. Han sido dos años buenísimos, sin ningún momento malo. Me han venido muy bien para mi carrera. Siempre estaré agradecido y os llevaré en mi corazón", ha sentenciado.

Se ha mostrado triste por no seguir como azulgrana. "Esto se acaba, nos tenemos que separar. Va a ser difícil que después de estos dos años tenga que marcharme. Mi carrera tiene que seguir y hay que tomar decisiones. No ha sido fácil, porque tenía ganas de quedarme. Me voy con tristeza, pero hay que respetar todas las opiniones y todo lo que piensa el club de lo que tenía que ser nuestro acuerdo", ha indicado

Adrián firmó un contrato por dos temporadas en el Eibar con una cláusula que permitía al futbolista continuar una tercera campaña -la decisión era opcional suya- siempre que se diera una condición, que disputara 25 partidos de liga en el ejercicio 2016-2017 con un mínimo de 45 minutos. A este respecto, Fran Garagarza reconoció en febrero pasado que fue un error suyo que la cláusula de renovación le diera al jugador y no al club la posibilidad de decidir sobre la continuidad de Adrián.

Sobre la causa de su marcha, Adrián ha dicho que había "distintas opiniones" sobre las condiciones para la renovación. "Yo necesitaba unas cosas y quizás ellos pensaban que tenía otras para dar. Cada uno tiene su opinión, pero lo importante es que las dos partes nos respetamos muchísimo", ha asegurado.

"Nos volveremos a ver en otras circunstancias. Nos tenemos que separar, pero os llevaré siempre en mi corazón. Creo que individualmente han sido muy buenos para mí y creo que el club se sentirá muy orgulloso de haberme tenido aquí. Se me hace complicado marcharme, pero mi carrera tiene que seguir. Os deseo mucha suerte y gracias por todo el cariño recibido en estos dos años magníficos", ha subrayado.

"De mi estancia aquí me quedo con todo. Desde el primer día caí de pie, porque me salieron las cosas fenomenal. He sentido siempre el cariño y el respeto de la afición desde el primer día. Si tengo que jugar el domingo no va a ser fácil despedirme de toda la gente. Esperaba que nuestro camino juntos hubiese sido más largo. Me da tristeza tener que irme. Espero volver muchos años aquí, porque será buena señal para el Eibar y para mí. Espero que cuando venga sientan el mismo cariño hacia mí que el que voy a sentir yo cuando vuelva a pisar el césped de Ipurúa", ha sentenciado.

Los futbolistas azulgranas Asier Riesgo, Dani García, Iván Ramis, Antonio Luna, Sergi Enrich, Pedro León, Anaitz Arbilla, y Fran Rico han arropado a Adrián y cuando éste ha finalizado su comparecencia de prensa, han aplaudido a su compañero.