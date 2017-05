Aceptada la recusación del juez de los ERE que fue alto cargo de la Junta

Sevilla, 11 may (EFE).- El juez Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía, no formará parte del tribunal que juzgará la pieza política de los ERE, en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras prosperar la recusación presentada por el PP y Manos Limpias.

Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia en Andalucía entre los años 2008 y 2014, ha sido apartado del caso, del que había sido nombrado ponente, por "apariencia de parcialidad", han informado a Efe fuentes judiciales.