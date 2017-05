Abren una vía en los ERE para enjuiciar solo una vez a los ex altos cargos

Sevilla, 11 may (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha dictado un auto que abre una vía para que los ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE sean enjuiciados solo una vez y no en distintas piezas separadas.

El auto de la sección séptima de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, se refiere a la resolución de un recurso del ex director general de Idea Jacinto Cañete en la pieza de las ayudas concedidas a Bética Industrial S.A., una de las 124 en la que está incluido como acusado.

Ante la duplicidad de procesos, "la solución jurídica que entendemos más adecuada debe ser la de dejar sin efecto la dirección del procedimiento contra el señor Cañete en esta causa", explica el auto de la Audiencia, una resolución que fuentes jurídicas consideran que supone "un antes y un después" en el caso ERE.

El abogado de Cañete, Juan Carlos Alférez, ha afirmado que "de consagrarse la misma tesis para el resto de altos cargos concedentes, lo cual es previsible pues los argumentos son transversales, podríamos estar ante un vuelco en el diseño conceptual del caso ERE, dado que ningún alto cargo sería procesado ni enjuiciado en ninguna de las piezas separadas".