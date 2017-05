Zoido respalda a Nieto y afirma que el escrito del fiscal "no cambia nada"

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha avalado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y ha asegurado que sus explicaciones sobre el caso Lezo han sido "oportunas, suficientes, exhaustivas y razonables" y que el escrito de los fiscales conocido ayer "no cambia nada".

Zoido se ha pronunciado así en el pleno del Congreso en su respuesta al diputado socialista Jesús Sicilia, quien le ha advertido de que, o cesa a su número 2, o la "sospecha" de que avisó a Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, de las pesquisas del caso Lezo dejará de recaer sobre Nieto para pasar a "las espaldas" del ministro.

La pregunta se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción diera a conocer ayer un informe en el que se opone a la puesta en libertad del expresidente madrileño Ignacio González por el caso Lezo y en el que se alude a "la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad".

Zoido ha recordado que Anticorrupción aclaró anoche que no imputa ningún delito a José Antonio Nieto, de modo que, a su juicio, ese escrito "no cambia absolutamente nada" y "no hay ninguna novedad".

Y ha añadido que el secretario de Estado ya dio "todas las explicaciones oportunas" de lo que trató en la reunión que tuvo con Pablo González dos días después de que éste y sus hermanos se interesaran por quién dirigía ahora la Policía y la Secretaría de Estado de Seguridad.

Explicaciones "suficientes, exhaustivas, razonables", a juicio del ministro, para quien aquella reunión "fue meramente protocolaria de algo más de cinco minutos", que Nieto no sabía que Pablo González estaba siendo investigado y que, por ello, él no fue informado de la misma.

El parlamentario Sicilia, por contra, ha opinado que el escrito difundido ayer contiene un ejemplo de "injerencia" que es "inaudito y gravísimo" que ahonda en el "desprestigio" que padece el Ministerio del Interior.