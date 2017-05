Valls incumple "por ahora" criterios para ser candidato del partido de Macron

París, 10 may (EFE).- El ex primer ministro socialista Manuel Valls, que ha manifestado su voluntad de ser candidato en las legislativas francesas de junio por el partido del presidente electo, Emmanuel Macron, no cumple por ahora los criterios que esta formación ha marcado para ser investido.

El responsable de la comisión de investiduras de En Marcha, Jean-Paul Delevoye, precisó en una entrevista a la emisora de radio "Europe 1" que "a día de hoy" Valls "no cumple el criterio para que se acepte su demanda" ya que no se ha afiliado.

Por eso, Delevoye indicó hoy que la comisión nacional de investidura "no puede analizar la candidatura de Manuel Valls".

Explicó que, por el momento, "no es forzosamente oportuno para el movimiento En Marcha integrar esta candidatura. Y al mismo tiempo, hay que analizar la palabra de un primer ministro", en alusión a la ruptura que ha marcado con el Partido Socialista (PS).

A ese respecto, Delevoye consideró que el que fuera jefe del Gobierno del presidente saliente, François Hollande, hasta diciembre "es perfectamente lúcido y coherente. Había anunciado las izquierdas irreconciliables y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Es una forma de valor político y de autenticidad".

Valls señaló ayer que tenía intención de ser "candidato de la mayoría presidencial" y más en concreto que quería hacerlo con el partido de Macron, con el que coincide en "la mayor parte" de su programa electoral.

En cuanto al PS, consideró que "este Partido Socialista está muerto" y "debe superarse".