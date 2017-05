El At. Valladolid deja al Sinfin a un paso del descenso

Santander, 10 may (EFE).- El Atlético Valladolid asestó un duro revés al Auto Gomas Sinfin al infligirle una derrota a domicilio con la que reduce al mínimo las posibilidades de mantener la categoría del conjunto cántabro.

El Auto Gomás necesitaba ganar para situarse a un punto de los puestos de permanencia, con seis por jugar, cuatro de ellos ante rivales directos. Luchó, pero al final no pudo con un rival al que no se le notó que no se jugaba nada en el envite.

La entrada al pabellón de La Albericia para presenciar el duelo entre cántabros y vallisoletanos no se resintió, pese a la coincidencia horaria con la semifinal la Liga de Campeones entre Atlético y Real Madrid.

La trascendencia del partido para un Auto Gomas Sinfín que se está jugando la permanencia, unida a la decisión de declarar el encuentro como jornada de puertas abiertas, propició una buena respuesta de los seguidores del cuadro de Rodrigo Reñones, incluso mejor que la de otras jornadas.

El partido comenzó muy igualado, con intercambio de goles en estático y sin que ninguno de los dos equipos lograra ponerse a más de un tanto de diferencia. Las defensas se imponían a los ataques, mostrándose más intenso el conjunto cántabro, lo que se tradujo en tres exclusiones en apenas 12 minutos.

Al llegar al ecuador del primer periodo el Atlético Valladolid logró un parcial de 0-4 con el que abrió una brecha de tres goles (5-8).

Pero la reacción del Auto Gomas no se hizo esperar y devolvió la igualdad al marcador con un parcial de 9-9, aunque el exceso de precipitación le llevó a cometer fallos en la selección de tiro y en la recta final de la primera parte dejó escapar al equipo de Nacho González, que con Dujshebaev como hombre más resolutivo lograba su máxima diferencia (10-14).

En el inicio del segundo periodo el Auto Gomas imprimió más velocidad a sus jugadas de ataque y mantuvo buen tono defensivo obligando al Atlético Valladolid a recurrir al tiro exterior.

Así, con Oscar Río y Diego Muñiz tomando la responsabilidad, enjugó la diferencia en ocho minutos (17-17), con lo que Nacho González pidió tiempo muerto para tratar de cambiar la dinámica del juego.

Y lo consiguió, porque a partir de ahí el Atlético Valladolid impuso su ley y supo manejar las ventajas de tres y cuatro goles. El Auto Gomas puso muchas ganas, pero el rival jugó con cabeza y ganó poniendo también intensidad, lo que hizo que se vivieran momentos de tensión en la retirada de los equipos a los vestuarios.

- Ficha técnica:

25 - Auto Gomas Sinfin: Ernesto; Diego (4), Valverde, Nikolai, Barco, Postigo (1), Calderón (3) -equipo inicial- Martínez; Pla (3), Prieto, Paredes (2), Río (5, 3p), Lon (3), Ros (1), Jarajuría (3) y Bozoljac.

28 - Recoletas Atlético Valladolid: Javi Díaz; Diego Camino (1), Hernández (4, 1p), Rubén Río, Abel Serdio (3), Viscovich (5), Víctor Rodríguez (3) -equipo inicial- Velázquez; Nicolas, Turrado, De la Rubia, Daniel Pérez (1), Roberto Pérez (1), Serrano (2), Larasque (1) y Dujshebev (7).

Marcador cada 5 minutos: 2-3, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 10-14 -descanso- 13-15, 17-18, 18-19, 20-23, 21-25, 24-28.

Árbitros: Raluy López y Sabroso Ramírez. Excluyeron 2 dos minutos a Nikolai, Pla y Diego (3), roja en el minuto 47, por el Auto Gomas; y a Rubén Río, Víctor Rodríguez, Diego Camino y Dujshebaev, por el At. Valladolid.

Incidencias: partido de la vigésima séptima jornada de Liga disputado en el Pabellón de La Albericia ante unos 500 espectadores.