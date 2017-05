PSC no teme "ruptura" en PSOE y pide seguir ejemplo de primarias Iceta-Parlon

Barcelona, 10 may (EFE).- La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha asegurado hoy que no teme una ruptura en el PSOE tras las primarias, aunque ha admitido que "algunas declaraciones no ayudan a la síntesis", y ha hecho un llamamiento a que se siga el ejemplo de Miquel Iceta y Núria Parlon tras las primarias del PSC.

En declaraciones a La Xarxa, Granados ha reivindicado el "ejercicio de democracia, transparencia y calidad democrática" que suponen las primarias que celebra el PSOE y que enfrentan a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López para liderar el partido.

La número dos del PSC en el Parlament ha asegurado "no tener miedo de ninguna ruptura" tras las primarias. "Me puede gustar más o menos cada candidato -ha afirmado-, pero por encima de todo somos socialistas. Y cuando se decida quién es el secretario general, al día siguiente todo el mundo estará con el carné socialista tirando adelante el proyecto. No me imagino otra cosa".

Pero, después de la polémica interna entre candidaturas tras las palabras del alcalde de Calasparra (Murcia), José Vélez, que tildó de mafia a la gestora del PSOE y cargó contra Díaz, Granados ha reconocido que "es verdad que algunas declaraciones que se han hecho no son demasiado afortunadas" y "no ayudan" a lograr esa "síntesis".

Es por ello por lo que la dirigente socialista ha reivindicado el ejemplo de las disputadas primarias que el PSC celebró el pasado otoño y que enfrentaron al actual líder, Miquel Iceta, con la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.

"Parlon tenía su equipo e ideas. Iceta las suyas. Y las confrontaron. Ahora los equipos de ambos están mezclados con las candidaturas de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Y trabajamos todos juntos. Espero que esta cultura política que tenemos en el PSC sea común en el conjunto del PSOE".

Porque, ha apuntado, "no me imagino a un socialista intentando ir en contra de otro socialista. Las luchas de cada federación serán lo mismo que aquí, donde Iceta y Parlon representaban unos valores y aspiraciones. El resultado fue ajustado y al día siguiente estamos trabajando juntos todos", ha sentenciado Granados.