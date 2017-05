Servicio andaluz de Salud indemnizará a mujer por lesiones graves en el parto

Sevilla, 10 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Sevilla y ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar a una mujer con 85.398,82 euros por graves lesiones sufridas durante un parto.

En la sentencia, remitida a Efe, se refleja que la mujer acudió a consultas externas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se le apreció una presión arterial de 14/10, y al considerar que era excesiva para su avanzado estado de gestación se decidió ingresarla de urgencia para inducirle el parto.

Sin embargo, "tras entrar en paritorio no habiéndose realizado previamente pelvimetría, cuya finalidad es descartar la posibilidad de una desproporción céfalo-pélvica -calibrar que la cabeza del bebé puede salir por parto natural y no por cesárea-, apreciándose que no había una evolución adecuada en el periodo expulsivo, el personal que la atendió decidió empujar sobre su vientre para acelerar el nacimiento", naciendo su hijo a las 4:50 del 31 de diciembre de 2005.

La mujer sufrió lesiones consistentes en fractura de ambas apófisis espinosas (prominencias óseas), fractura de pubis y diástasis de la sínfisis del pubis de 2,5 centímetros, lesiones que le causaron una incapacidad permanente.

La sentencia considera que la mujer sufrió, "como consecuencia de la mala gestión de un parto distócico, unas lesiones absolutamente desproporcionadas de carácter ajeno al parto y para las que el SAS no dio explicación lógica", admitiendo sólo un traumatismo en el parto.

Señala además que el SAS "reconoció la existencia de las fracturas para acto seguido mantenerse en su criterio, y atribuirlas a una osteoporosis, que jamás ha tenido la demandante".

El juez entiende que el dato verdaderamente relevante consiste en la apreciación sobre la insuficiente explicación del desarrollo del parto prestada por la Administración", y entiende que se debe proceder a la indemnización por la mala praxis realizada en el parto.