Rooney deja abierta la puerta a abandonar Old Traffor en verano

Londres, 10 may (EFE).- Wayne Rooney ha dejado este miércoles la puerta abierta a abandonar el próximo verano el Manchester United después de casi tres lustros en Old Trafford.

Rooney, máximo goleador histórico de los 'Diablos Rojos', ha perdido protagonismo desde la llegada de José Mourinho al banquillo del United, quedándose en numerosas ocasiones no sólo fuera del once inicial, sino también de la convocatoria.

"¿Si me gustaría quedarme? Llevo 13 años en este club, pero quiero jugar al fútbol", respondió el internacional inglés al ser preguntado sobre su futuro. "¿Quedarme aquí? Desde luego. En el fútbol todo cambia y hay muchos desafíos, pero esta temporada no he jugado tanto como me gustaría", añadió.

"He intentado ayudar al equipo tanto fuera como dentro del terreno de juego. Sin embargo, yo quiero jugar al fútbol. Cuando más juegue, mejor me siento y más creo que puedo contribuir", señaló Rooney.

El veterano futbolista inglés, de 31 años, arribó a Old Trafford en agosto de 2004 procedente del Everton, y con la camiseta del United ha levantado cinco títulos de Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, tres Copas de la Liga y un Mundialito de Clubes.

"Mi atención está únicamente en intentar ayudar al equipo a ganar esta final (de la Liga Europa). Es una grandísima oportunidad para levantar un título europeo", aseguró, en la rueda de prensa previa al duelo del jueves con el Celta.

"Es muy importante estar de vuelta en la 'Champions League'. Este club merece estar en esa competición. Si somos realistas, sabemos que va a ser difícil conseguirlo por nuestra posición en la liga -el United es sexto-, por lo que debemos concentrarnos en ganar la Liga Europa", sostuvo.