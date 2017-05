El repunte del petróleo y las minoristas impulsan a la Bolsa de Londres

Londres, 10 may (EFECOM).- El repunte del precio del petróleo y el empuje de compañías minoristas impulsaron hoy a la Bolsa de Londres, que cerró la sesión con una subida del 0,59 %.

El FTSE-100, índice principal en la capital británica, avanzó 43,03 puntos, hasta 7.385,24 enteros, mientras que el secundario FTSE-250 ganó un 0,30 %, 59,86 unidades, hasta 19.876,81 puntos.

Los títulos de firmas minoristas se situaron entre los más revalorizados de la sesión: Associated British Foods, propietario de Primark, subió un 2,38 %; Next un 1,66 % y Marks and Spencer un 0,82 %.

La financiera Hargreaves Lansdown lideró las ganancias con un aumento del 2,70 % y la constructora Barratt Developments, que anunció que espera un aumento de sus beneficios este año, avanzó un 2,26 %.