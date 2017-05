Montoro: en las entidades locales prácticamente no hay casos de corrupción

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido hoy en el Congreso el saneamiento de los ayuntamientos pero también el trabajo del Gobierno contra la corrupción en las entidades locales donde "prácticamente, no se está dando ni un sólo caso de corrupción. Todos son del pasado".

Montoro ha respondido así en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Antonio Gómez-Reino sobre el "bloqueo de la autonomía local", bloqueo que el ministro ha negado por lo que ha pedido al diputado que le "eche imaginación" y se "actualice" y no acuda a la Cámara Baja a criticar lo que no existe.

En su intervención el diputado de Unidos Podemos ha pedido al ministro que "devuelva la cartera a los ayuntamientos y a la ciudadanía" y aquí ha citado a las corporaciones de A Coruña, Ferrol, Santiago, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palencia y Cádiz "y tantos pueblos y ciudades de este país no se venden".

Ante este comentario, el ministro ha recordado al diputado de Unidos Podemos que estos ayuntamientos han servido a la formación morada "para colocar a los suyos". "Y unos cuántos han colocado", ha añadido.

Montoro también ha asegurado a Unidos Podemos que el "requisito de privatización no figura en ninguna regla" y ha lamentado que esta formación acuda a la Cámara para "decir siempre lo mismo".

El titular de Hacienda ha recordado que en España en el año 2012 había que pagar a los proveedores porque "si no se les paga no se recogen las basuras, no se puede financiar el alumbrado y tampoco se puede atender a las personas con discapacidad".

Y eso, ha insistido, "es lo que ha hecho este Gobierno promover mecanismos de financiación y establecer normas muy eficaces contra la corrupción".

El ministro ha añadido que la autonomía local está reconocida en la Constitución e identificada en las leyes pero, además, "está siendo perfectamente aplicada por quienes tienen responsabilidades de Gobierno en las entidades locales".

Montoro ha celebrado el "saneamiento" de los ayuntamientos y el compromiso con el equilibrio presupuestario pero también "lo positivo" que está siendo que la gestión de miles de corporaciones locales esté ayudando al crecimiento económico y la creación de empleo.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos ha asegurado que el modelo del Gobierno para los ayuntamientos consiste en "privatizaciones, prohibición a la contratación y recortes".

Para el diputado, se trata de un modelo netamente ideológico y que se basa en "destruir lo público a golpe de contratos para amiguetes y corrupción".

Y dado, que según este diputado, "los ayuntamientos recaudan y no les dejan gastar, necesitan personal y no les permiten contratar", el representante de la formación morada ha exigido el "rescate" de personas y corporaciones locales frente a "la asfixia" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.