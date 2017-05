Manel Navarro, arropado por sus fans en Kiev

Kiev, 10 may (EFE).- Manel Navarro, el candidato español en el festival Eurovisión que se celebra en Kiev, fue arropado hoy por sus numerosos seguidores durante su actuación en el escenario de la fan zona que se levanta en pleno corazón de la capital ucraniana.

Pese a la polémica elección del representante de España y a pesar de que incluso algunos de los más fieles eurofans españoles no están muy contentos con la canción que llevará a la gala final del próximo sábado, el corazón de los aficionados está con Manel.

"Hemos venido a disfrutar de Eurovisión, a apoyar a Manel y a España. La canción no me gusta, pero Manel es muy simpático y muy agradable, y no se merece el bulling que le están haciendo gratuitamente la mayoría de los eurofans españoles", dijo a Efe el madrileño Alberto Figueroa.

Hoy se acercó con un grupo de amigos al Eurovillage de Kiev (Villa Eurovisión) -el espacio que alberga conciertos, terrazas y ocio mientras dura el festival- para volcarse con el joven cantante catalán y mostrarle todo su apoyo.

A su lado, el albaceteño Luis Yánez cree que el "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante) de Manel puede ser "lo que le hace falta en estos momentos a esta ciudad con el frío que está haciendo".

El sol apenas se asomó al cielo kievita a última hora de esta tarde, justo cuando Manel salió al escenario del Eurovillage para ser aclamado por un gran grupo de fans, formado por muchos españoles pero también por otros muchos seguidores de todo el mundo, incluso de Estados Unidos.

"Esto es increíble. Los españoles estamos aquí dándolo todo. Y la verdad es que Ucrania lo está organizando muy bien, y Kiev es una ciudad muy bonita", añadió Luis Yánez, sin miedo a los poco más de 5 grados centígrados que marcaron hoy los termómetros en Kiev.

El valenciano Enric cuenta que lleva "cinco años siguiendo en vivo el festival", de ciudad en ciudad, y asegura que la canción de Manel le gusta, pero cree que "no es la mejor para ganar".

En la misma línea, Alberto observó que España "puede quedar este año mejor que en las ediciones anteriores, pero no entre los diez primeros".

Mucho más crítico fue Alberto Lemos, de Santa Cruz de Tenerife, que quiso ser el altavoz de los eurofans españoles decepcionados con la candidatura.

"Ni la canción es la adecuada ni tiene la calidad como para representar a España con garantías. Ayer se celebró la primera semifinal y hemos visto países en teoría con menos posibilidades y dinero que España, como por ejemplo Armenia, Grecia o Moldavia, que van a tener una representación mucho más a la altura", dijo Lemos.

A quien sí que se ha ganado el intérprete español es a adolescentes como las ucranianas Inna y Amalia, que se declararon "enamoradas de la música de Manel Navarro" tras tener la suerte de entrar en el "backstage" y conseguir su autógrafo.

"Creo que merece ganar Eurovisión", dijo Amalia, mientras que su amiga lamentó no poder votar en la gran final que se celebrará el próximo sábado en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev.

El "meet & greet" tras la actuación -que es como se conoce en el mundo de la música el encuentro del artista con los fans, que en ese momento pueden acercarse al cantante para pedir un autógrafo o sacarse una foto- fue una locura que demuestra que Manel puede tener proyección internacional incluso si no le va muy bien en el concurso.

Cientos de seguidores del español se agolparon frente a la valla que separa el escenario del "backstage" para intentar conocer al cantante, pero solo unos pocos afortunados lograron superar a los policías ucranianos apostados allí, ajenos al sufrimiento y los anhelos de los fans.

Aunque las apuestas no son nada halagüeños para Manel, intentará en la gala final romper con todos los pronósticos con una puesta en escena que se propone trasladar al público a una playa de Barcelona en la que un grupo de amigos cantan y surfean bañados por el sol del amanecer.