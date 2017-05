Lara Arruabarrena pierde en octavos de final

Madrid, 10 may (EFE).- La letona Anastasija Sevastova se convirtió este miércoles en una de las ocho mejores jugadoras de la actual edición del torneo de tenis de Madrid al desarmar (7-5 y 6-2) a la española Lara Arruabarrena en la ronda de octavos de final.

En el duelo inaugural de la jornada en el Estadio Manolo Santana, la pista principal del complejo deportivo de la Caja Mágica, Lara Arruabarrena vio truncado su recorrido en el cuadro principal del Mutua Madrid Open.

Tras dos remontadas ante la estadounidense Christina McHale y ante la checa Barbora Strycova en las dos rondas precedentes, la jugadora vasca, de 25 años y número 62 en el ránking mundial, no consiguió prorrogar su andadura en Madrid.

En la capital española se había presentado aupada por su sobresaliente actuación en Bogotá, donde alcanzó la final.

Aunque perdió en esa ronda ante la italiana Francesca Schiavone, la pupila de Alejo Mancisidor sí supo trasladar su inercia positiva al certamen madrileño, de categoría Premier Mandatory en su modalidad femenina.

Así, pese a acomodarse en el cuadro principal gracias a una invitación de la organización, Lara Arruabarrena confirmó que su juego, su estado de forma y sus niveles de confianza van al alza.

No lo suficiente, sin embargo, para merecer una plaza en la ronda que reunirá a las ocho mejores.

Anastasija Sevastova, que venía de firmar uno de los triunfos más prestigiosos de su carrera ante la checa Karolina Pliskova -la segunda cabeza de serie-, cerró las puertas de los cuartos de final a la española.

La letona, verdugo de Garbiñe Muguruza en la pasada edición del Abierto de los Estados Unidos, certificó la victoria y el consiguiente pase a cuartos de final en una hora y 22 minutos.

Le costó, no obstante, cerrar la primera manga tras disponer de una abultada renta de 5-2. Lara Arruabarrena alargó el parcial y su sueño de seguir adelante al situarse con 5-5, pero su lucha decayó tras una discusión con la jueza de silla.

"Ponte a jugar a tenis, Lara", le exigió su preparador. Alejo Mancisidor le ofreció asimismo otra clave para la remontada: orden. "No defiendes, no atacas y estás golpeando muchas derechas en las que no pasa nada", advirtió.

La esperada reacción de la tenista vasca no llegó ante una rival que ya la había vencido en una ocasión, en New Haven 2016.

Arruabarrena no tuvo esta vez fe en la remontada, tal y como le recriminó su técnico. De este modo, el definitivo 7-5 y 6-2 precipitó su eliminación.