Kiko Femenía: La temporada que estamos haciendo es inmejorable

Vitoria, 10 may (EFE).- El jugador del Alavés Kiko Femenía ha destacado este miércoles que la temporada que están haciendo es inmejorable y quiere concluirla "lo mejor posible".

El valenciano ha analizado en una rueda de prensa el próximo encuentro del conjunto albiazul, ante el Celta de Vigo, del que ha dicho que tienen "un buen recuerdo de la Copa", ya que el cuadro vasco eliminó al gallego en semifinales.

Femenía ha insistido en que los celtistas son un rival "difícil" que querrá ganarles, pero ha opinado que "terminar la temporada ganando en Mendizorroza sería muy bonito".

"El cuerpo técnico está haciendo una labor muy buena y estamos todos muy enchufados", ha opinado el lateral babazorro, quien ha apuntado que tienen que "salir a tope cada partido y llegar en las mejores condiciones para la final de Copa", donde esperan "dar la sorpresa" y redondear el año.

Ha trasladado que quieren quedar "lo más arriba posible" en la clasificación y van a pelear por eso.

"Vamos a preparar bien el partido para llegar finos a la final, que es un partido único y muy especial", ha afirmado Femenía, quien ha aclarado que "el equipo sale a ganar cada partido y todo lo que no sea ganar no entra en la mente del jugador".

Preguntado por su compañero Theo Hernández y todos los rumores de esta semana que apuntan a su inminente fichaje por el Real Madrid, Kiko Femenía ha opinado que "ha sido un entrenamiento más", ha indicado que visto al jugador "muy tranquilo" y que "ha trabajado muy bien como cada día".

El levantino, que concluye su contrato esta campaña, no se ha querido pronunciar sobre su futuro y, aunque todo apunta a que está lejos de Vitoria, el alavesista ha comentado que está "centrado en los partidos que quedan", por lo que hablará "al final de la temporada".

Ha incidido en que la negociación "no depende de nada en particular" sino de sentarse a hablar ya que no cierra "las puertas al Alavés"

Ha reconocido que si ganan la Copa, el titulo copero daría un "caché muy importante" a los integrantes del club vitoriano.