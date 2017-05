Ipurúa pondrá el cartel de no hay entradas en el Eibar-Sporting

Eibar , 10 may .- El cartel de 'no hay entradas' se colocará en el campo de Ipurúa en el partido Eibar-Sporting de Gijón, que se disputará el domingo (20 horas) en el estadio guipuzcoano, de la jornada 37 de Primera División.

Los gijoneses se juegan la permanencia en la máxima categoría y tras ganar (1-0) a la UD Las Palmas están dispuestos a luchar hasta el final para evitar el descenso a Segunda División, para lo que necesitan ganar sus dos últimos encuentros ligueros y que, además, el Leganés y/o el Deportivo de La Coruña pierdan sus dos respectivos duelos.

Y es que si el Leganés o el Deportivo suman un punto condenarían al descenso al Sporting independientemente de lo que hagan los rojiblancos.

Así, cientos de aficionados 'sportinguistas' se desplazarán por carretera (unas tres horas y media se tarda en coche) hasta la ciudad eibarresa. La 'mareona' (como se denomina a la fiel hinchada gijonesa) se desplazará en masa, como ha hecho en anteriores ocasiones en las que su equipo se ha jugado algo importante en el feudo azulgrana.

El Eibar envió 200 entradas para la zona de la afición visitantes (tribuna oeste) al precio de 25 euros al Sporting, que ha sorteado las localidades entre sus socios que se apuntaron. Además, numerosos seguidores rojiblancos han comprado los billetes para presenciar el partido en la página web del club azulgrana (www.sdeibar.com), al precio de 25 y 35 euros.

Todavía se pueden adquirir algunas entradas sueltas en la página web del Eibar, gracias a que los socios eibarreses que no pueden o no quieren acudir al partido del domingo, están liberando su asiento. Como en anteriores encuentros, los socios que no van a asistir a Ipurúa a un partido, se lo comunican al club eibarrés, que les devuelve el 40% del dinero en caso de que se venda la entrada gracias al asiento liberado.

Como el aforo de Ipurúa es escaso (7.083 espectadores), el Eibar anima siempre a la masa social a que libere su asiento en caso de no poder asistir a un encuentro, para que el campo presencie el mejor aspecto posible.

Y es que curiosamente, aunque se ponga el cartel de 'no hay billetes', eso no significa que el estadio se llene, porque muchos de los 5.500 abonados azulgranas no van a los encuentros y su asiento se queda vacío, sobre todo cuando se juegan entre semana en días laborables.

En el duelo ante la UD Las Palmas, disputado un jueves, 1.055 socios azulgranas no asistieron o no cedieron su localidad a la entidad eibarresa; mientras que 422 abonados no acudieron a Ipurúa en el partido ante el Athletic Club que se disputó un lunes.

Por otra parte, el Eibar no solicitará entradas al Barcelona por el alto precio de las localidades establecido por el club catalán para el encuentro Barcelona-Eibar que acogerá el Camp Nou el domingo 21 de mayo, cuando podría decidirse el título de liga.

El Barcelona ofreció localidades en la habitual zona destinada a los seguidores visitantes en el Camp Nou al precio de 73 euros. También dio la opción de adquirir billetes de tribuna al precio de 156 euros.