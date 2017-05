El grupo Suning, dueño del Inter, nombra a Walter Sabatini director técnico

Roma, 10 may (EFE).- El grupo de inversores chino Suning, dueño de los clubes de fútbol del Inter de Milán y del Jiangsu, presentó hoy en Nankín (China) al italiano Walter Sabatini como nuevo director técnico de ambos equipos.

La noticia de la incorporación llega poco después de que Suning anunciara en un comunicado oficial la destitución de Stefano Pioli como entrenador del primer equipo del Inter y que empezaría a planear la nueva temporada de forma inmediata.

Sabatini, de 62 años y exdirector deportivo del Roma, explicó en rueda de prensa que se ocupará de la gestión del mercado de fichajes y de la organización del sector juvenil tanto del Inter como del Jiangsu.

"Sé perfectamente que este trabajo supondrá un esfuerzo enorme, porque soy un hombre muy ambicioso y me doy cuenta de la importancia del cargo que se me ha confiado", declaró.

El directivo italiano insistió en el hecho de que gestionará el Inter y el Jiangsu con la misma dedicación.

"Es un trabajo especial, que comprende muchas cosas. Hay que mejorar las prestaciones del Jiangsu y del Inter. No tiene que haber división entre los dos equipos, los dos tienen que ser sinérgicos. Los problemas de uno son los problemas del otro", afirmó.

No será un trabajo fácil para Sabatini, que toma el mando de dos equipos en crisis de resultados: el Jiangsu es colista en la Superliga china y aún no ha ganado un partido tras ocho jornadas, mientras que el Inter es séptimo y no gana desde el 12 de marzo.

El italiano reconoció que estudiará el fútbol chino e informó de que pedirá consejos a su compatriota Marcello Lippi, que lleva ya años trabajando en China y que es actualmente el seleccionador del país asiático.