Govern ve "superados" los hechos que aborda el TC y pide "respuesta política"

Barcelona, 10 may (EFE).- La portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado hoy que los acontecimientos a los que se refiere el Tribunal Constitucional (TC) en sus últimas sentencias de anulación están "absolutamente superados" en Cataluña y ha reclamado una "respuesta política" del Estado a la demanda de un referéndum.

El TC ha anulado hoy el decreto de la Generalitat que creó el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña y una parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada en época del tripartito, al considerar que toda norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional.

Tras presentar un informe sobre el impacto económico de una eventual independencia de Cataluña en las federaciones deportivas catalanas, Munté ha asegurado que las decisiones del TC no suponen "ninguna sorpresa, ni en el fondo ni en la forma ni en el tiempo", ya que responden a su "doctrina reiterada" de "suspensión y anulación".

Además, ha señalado que estas sentencias "extemporáneas" se refieren a "acontecimientos absolutamente superados en este caso por la voluntad democrática de Cataluña de celebrar un referéndum".

"Continuamos esperando una respuesta política que esté a la altura, que no sean amenazas o sentencias de anulación. En Cataluña hemos ido evolucionando, no lo ha hecho el Gobierno del Estado", ha planteado Munté, que ha advertido: "Lo que estamos pidiendo no es permiso", sino una "propuesta política" para dialogar.

Según Munté, estas sentencias "no alteran en nada la voluntad y el compromiso del gobierno de la Generalitat" y "no hay ningún cambio en la hoja de ruta".

También se ha referido a las declaraciones del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, que hoy ha explicado que en 2014 propuso aplicar por un día el artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno del Estado asumiera el mando de los Mossos d'Esquadra y les ordenara "requisar y destruir" las urnas de la consulta soberanista del 9N.

Para Munté, estas palabras representan una "vergüenza", un "insulto" a las personas que participaron en la consulta, y muestran su talante "antidemocrático".

A su juicio, es "incompatible hacer llamamientos al diálogo y proponer el uso de la fuerza".