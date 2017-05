David Guetta y Twitter despiden al DJ Robert Miles, autor de "Children"

Madrid, 10 may (EFE).- Uno de los DJ más populares de la actualidad, David Guetta, ha despedido hoy en su cuenta de Twitter al rey de la música del trance, Robert Miles, fallecido ayer en su residencia de Ibiza. El "disc-jockey" de los 90, famoso por el tema "Children", ha sido "trending topic" en esta red social.

Con la etiqueta #RIPRobertMiles y dos "emojis" -una cara llorando y dos manos en posición de rezo-, Guetta ha despedido en Twitter al suizo Miles (Neuchâtel, 1969), quien según informaban hoy fuentes de la organización del Ibiza Music Summit, falleció ayer "por una enfermedad" en su casa de Ibiza.

OpenLab, la radio que el italo-suizo había fundado en 2012 durante su estancia en la isla española, confirmaba en su cuenta de Facebook la noticia: "Robert falleció anoche en paz después de una valiente lucha durante los últimos 9 meses contra un cáncer en fase 4 de metástasis".

"Robert -continúa el texto- fue más que un artista, fue un pionero, un creador, una inspiración, un hijo, un padre, nuestro amigo".

Nacido con el nombre Roberto Concina, aunque conocido artísticamente como Robert Miles, el DJ, productor, compositor y músico saltó a la fama en 1995 con el sencillo "Children", una mezcla de hipnóticos sonidos que vendió cinco millones de copias y pasó trece semanas consecutivas en el número uno del Euro Top 100.

Del mismo disco debut en el que incorporó "Children", el álbum "Dreamland", destaca también "One and One", tema esta vez con letra, al que puso voz Maria Nayler en inglés.

"El cielo no siempre es azul / el sol no siempre brilla. / Está bien desmoronarse a veces", reza la traducción de este tema del icono de la música electrónica, y considerado uno de los máximos exponentes de los géneros trance, ambient y techno de los 90.