Dancausa dice que denuncia es infundada y cuestiona investigación de Fiscalía

Madrid, 10 may (EFE).- La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, cree que la denuncia de la Fiscalía Provincial que ha dado pie a que un juzgado la investigue por un presunto delito societario en Mercamadrid es "infundada", ya que "tras dieciséis meses de supuesta investigación" no ha comprobado "hechos esenciales".

Dancausa ha hecho estas consideraciones, en un comunicado remitido a Efe, después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid haya abierto diligencias contra ella y otros quince exmiembros del consejo de administración de Mercamadrid, incluido Pablo González, hermano de Ignacio González y detenido por el 'caso Lezo'.

Lo ha hecho por una denuncia de la fiscalía por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

"No es cierto que se me haya imputado", inicia Dancausa el comunicado, precisando que "lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid", y por lo tanto ella es "investigada" porque el juez no le está "imputando ningún delito".

Explica que hoy mismo ha presentado un escrito de alegaciones "al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales".

"Tras dieciséis meses de supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Ahora Madrid, la Fiscalía no ha comprobado hechos esenciales que le habrían permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil", añade.

Dancausa está "convencida" de que la denuncia se archivará, y entonces ella analizará "el ejercicio de todas las acciones legales" que le asisten "para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme".

La delegada detalla que Mercamadrid arrendó los locales a Mercaocio "porque era la mejor manera de poner fin a un litigio de resultado incierto, de recuperar unos cánones impagados, y sobre todo porque Mercasa se comprometió a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio, por lo que la operación era beneficiosa para Mercamadrid", y asegura que la decisión se adoptó "siguiendo el procedimiento establecido y con todos los informes favorables".

Dancausa ha conocido la decisión del juzgado de abrir diligencias durante un acto de la Policía al que asistía a mediodía, al ser preguntada por los periodistas, a los que ha dicho que estaba "absolutamente tranquila" y que no había recibido ninguna notificación al respecto.