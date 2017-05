El cine español recauda 98 millones de euros en 2016, un 11,6% menos que 2015

Madrid, 10 may (EFE).- El cine español recaudó en 2016 un total de 98 millones de euros, un 11,6 menos que en 2015, según las cifras que recoge el Anuario del Cine 2016 (ACE 16) elaborado por Barlovento Comunicación y Media Research & Consultancy (MRC), con la colaboración de FAPAE, dado a conocer esta mañana en Madrid.

En total, la recaudación del cine estrenado en España ascendió a 570 millones de euros, pero solo 98 millones de euros corresponden a estrenos españoles, un descenso que se produce por segundo año consecutivo ya que en 2015 se superaron los cien millones (110,94 millones), frente a los 125,69 de 2014.

Así, se estrenaron en España 625 películas, la mayor parte (58%) procedente de EEUU; 188 películas (el 17 %) fueron cintas españolas, las mismas que en 2015 y cuatro más que en 2014.

No obstante, la recaudación total del año pasado llega a los 605 millones, si se tienen en cuenta reposiciones y películas de 2015 que siguieron su recorrido en 2016; en este cómputo, el cine español recaudó 110 millones.

Tras el análisis de los géneros dominantes en las salas, destaca el hecho de que tanto el año pasado, como este, las producciones más estrenadas fueran documentales, si bien la recaudación de la mitad de ellas no llegó a los mil euros por título.

En cuanto a la cuota de pantalla, el cine español llega ese año al 18,2 %, un dato un ligeramente inferior al 19 % de 2015, pero muy por debajo del 25,5 % logrado en 2014, el año que arrastró la taquilla "Ocho apellidos vascos".

En 2016, "Un monstruo viene a verme", de J.A. Bayona, encabeza el ránking de las diez más taquilleras, con una recaudación de 26,4 millones; detrás figuran las infantiles "Mascotas", "Buscando a Dory" y "El libro de la selva".

"El renacido", "Zootrópolis", "Animales fantásticos...", "Rogue One", "Escuadrón suicida" y "Deedpool" completan esta lista, con cantidades que van de los 13,4 millones la primera a los 10,2 de la última, todas ellas, en todo caso, superiores a los diez millones de euros.

En cuanto a las series de televisión en prime time, "El príncipe", de Telecinco, figura a la cabeza, seguida de "Velvet", de Antena 3, y "Cuéntame cómo paso", de TVE.

Según ha indicado Fernando Labrada, autor del informe y presidente de MRC, el análisis de este estudio muestra cambios claros en el modo de financiación del cine español, que comienzan con la reducción drástica de los fondos públicos y continúan con el crecimiento del capital privado en las producciones, a través de las AIE (agrupaciones de interés económico) con más beneficios fiscales.

Pero sin el apoyo de las televisiones, "será imposible producir con éxito", ha advertido este experto, quien califica la salud del cine como "mala".

"El sector está enfermo, en mi opinión sufre una enfermedad financiera, agravada por la fragmentación", ha dicho.

Por su parte, el presidente de los productores españoles, Ramón Colom, ha destacado que este trabajo mide, por primera vez, todos los datos: "los nuestros, los del ministerio y otros: aquí están salas, vídeo bajo demanda y televisión".

Aunque reconoce que faltan los que provienen de la exhibición on line de películas en las plataformas internacionales; según añade Labrada, el estudio solo incluye cifras de Filmin, pero no de las nuevas -Netflix, Amazon- por que "son opacas, no ofrecen datos".

A este respecto, Colom ha añadido que no hay legislación sobre este asunto porque el Estado "va a remolque de Bruselas, a trancas y barrancas".

"El futuro, no sé si en diez años, pero sí en cuatro, puede ser que estemos ante tres grandes ofertas mundiales: Netflix, salvo que lo vendan -que no se descarta porque la majors se quedaron fuera de este mercado-; y dos grandes plataformas americanas".

"Sería deseable -ha aventurado el presidente de FAPAE- una más, europea, pero sobre todo, sería necesario que hubiera una plataforma para los que hablamos en español, que somos 600 millones de personas, sin contar con los hispanohablantes de EEUU. Es el 10 % de la población mundial, China sólo un 8 %.

Colom también ha reclamado al Estado "que pague de una vez por todas las copias digitales".

"Los productores tienen que vivir de algo; mientras Alemania y Francia reciben unas cifras muy cerca de los 200 euros por copia, los españoles rozamos los once euros. Necesitamos pronto un acuerdo para nivelar esa cifra y movernos en las mismas condiciones que nuestra competencia en Europa", ha zanjado.