CCOO pide plan de inversión y reestructuración del sector de la construcción

Toledo, 10 may (EFECOM).- CCOO va a exigir un plan de inversión y de reestructuración del sector de la construcción, que permita que la economía española se dinamice y esté mejor preparada para afrontar los retos de futuro, como está ocurriendo en países como Alemania, Francia o Gran Bretaña.

Así lo ha indicado hoy el secretario general Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, con motivo de la inauguración del II Congreso Estatal que celebra en Toledo la Federación de Industria y Servicios del sindicato.

Sánchez ha avanzado que en el congreso se van a aprobar resoluciones que tienen que marcar la estrategia sindical de los próximos cuatro años, particularmente en dos sectores productivos "que están gravemente dañados".

Uno de ellos es el de la construcción, que no recoge, como está ocurriendo en otros países, el porcentaje de inversión que tiene, ya que en España está por debajo del 1 % del producto interior bruto (PIB), mientras que en países como Alemania, Francia o Gran Bretaña se sitúan en medias del 3,5 %,, ha apuntado Sánchez.

Este porcentaje de inversión propicia que esas economías se dinamicen, tiren del empleo y estén más capacitadas para afrontar los retos de futuro que la economía española, ha añadido.

Por ello, CCOO va a exigir un plan de inversión y de reestructuración del sector, que permita además "hacer una construcción sostenible", ha subrayado Sánchez, que señalado: "queremos hacer hospitales, que se hagan escuelas, que se hagan carreteras y que se arreglen las que existen y queremos que haya unos ferrocarriles que permitan el transporte de mercancías".

Ha advertido de que mientras que la UE considera que solo aquellos ferrocarriles con andenes de 800 metros son competitivos, en España son de 500 metros.

"Nosotros no tenemos competitividad en el ferrocarril de mercancías", ha dicho el secretario de Industria y Servicios de CCOO, que ha augurado que los compromisos que tiene España con la UE de que el 20 % del PIB sea industrial para 2020 no se va a conseguir, "porque no hay inversión para que haya necesidad del transporte ferroviario de mercancías".