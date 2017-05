Catalá destaca que la oposición está acusando a Moix de "prevaricación"

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha cargado duramente contra la oposición parlamentaria al señalar que las acusaciones contra el fiscal de Anticorrupción, Manuel Moix, de dificultar la investigación del caso Lezo es de los más grave que se puede acusar a un fiscal. "Eso es prevaricación", ha subrayado.

Catalá ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso para aclarar determinadas informaciones relativas al caso Lezo y en particular si hubo alguna filtración desde el Gobierno sobre las actuaciones judiciales.

"Acusar a un fiscal de dificultar la investigación y de impedir que se lleven a cabo actuaciones es de lo más grave que se puede acusar a un fiscal, eso es prevaricación", ha reprochado el ministro a los diputados de la oposición, que han criticado ampliamente al jefe de Anticorrupción durante sus intervenciones.

Y ha añadido: "No sé si ustedes miden bien las palabras, quizás la inmunidad parlamentaria les ayuda, pero acusar a un fiscal de no hacer su trabajo y más bien de impedir que desarrollen procesos de investigación me parece muy serio".

Según Catalá, Moix se limitó a realizar "una consideración de técnica jurídica" en relación a su negativa a practicar uno de los registros en la operación Lezo y que, incluso, cedió a la opinión de la junta de fiscales cuando su opinión no es vinculante.

Acto seguido, ha defendido una vez más a Moix al que ha calificado como un "profesional intachable y reconocido por sus compañeros tras más de 30 años de carrera", el cual "no ha mentido" en la polémica sobre el relevo del fiscal de Lezo, Carlos Iañez, quien primero dijo que marchaba y luego que se lo pensó mejor, ha añadido.

El ministro ha negado toda interferencia en cualquier asunto judicial y ha pedido que quien tenga pruebas de lo contrario que lo demuestre porque él ha sido "acusado de haber filtrado y hablado".

Con todo, ha reprochado a los grupos que le pidan explicaciones sobre hechos de terceras personas. "No tengo nada que decir", ha respondido Catalá, que ha recordado que la comparecencia de hoy esta girando sobre informaciones obtenidas fruto de un delito de revelación de secretos, al haberse producido filtraciones del caso Lezo.