Carla Suárez y Lara Arruabarrena tampoco encuentran el camino

Madrid, 10 may (EFE).- El pase a los cuartos de final en el cuadro individual femenino del torneo de Madrid resultó esquivo para las tenistas españolas, ya que a las eliminaciones de Garbiñe Muguruza y de Sara Sorribes en la primera ronda se sumaron hoy las derrotas de Carla Suárez y Lara Arruabarrena en octavos de final.

Ellas se postularon como únicas opciones de éxito después de la precipitada despedida de Garbiñe Muguruza -la vigente campeona de Roland Garros-, aunque ninguna se veía como una candidata real para poseer la corona que aspira a retener la rumana Simona Halep.

Carla Suárez, de hecho, se presentó en Madrid con metas poco ambiciosas dada su falta de rodaje. Se perdió el tramo inicial de la temporada por una lesión en el hombro derecho y persigue todavía la consecución de un estado de forma óptimo.

De la capital española se lleva, no obstante, dos triunfos. Remontó ante la china Shuai Peng en su estreno (3-6, 7-5 y 6-0) y rubricó una victoria de gran mérito ante la danesa Caroline Wozniacki (6-4, 2-6 y 6-2), la segunda mejor jugadora del curso.

En octavos de final su suerte pudo ser otra pero, tras desaprovechar un favorable 0-3 en el tercer y definitivo parcial, despidió su actuación con un adverso 5-7, 6-4 y 7-5 ante la estadounidense CoCo Vandeweghe.

"Ahora es complicado decir que me voy con sensaciones buenas, pero al final he podido jugar tres partidos. Hacía tiempo que en un torneo grande no jugaba tres partidos y, sobre todo, lo más importante es que he podido jugar partidos a tres sets. He podido estar horas en pista. Eso hace que vivas momentos igualados. De cara a Roma y Roland Garros me puede ayudar bastante", remarcó.

A las próximas citas del calendario apunta también Lara Arruabarrena. Finalista hace unas semanas en Bogotá, la guipuzcoana encontró en tercera ronda su techo en Madrid, en un certamen más exigente, por ser de categoría Premier Mandatory en su modalidad femenina. Su recorrido, no obstante, fue provechoso.

Invitada por la organización del torneo, Arruabarrena sorprendió en primera ronda a la estadounidense Christina McHale (4-6, 7-6 y 6-2). Su garra también tuvo premio en la fase siguiente. Venció, por 3-6, 6-3 y 6-3, a la checa Barbora Strycova, decimoquinta favorita.

Este miércoles acusó el esfuerzo.

Le faltó "chispa". Compitió sin velocidad en las piernas. Y, sin este apoyo, el deseo de ganar fue insuficiente.

Su adiós se suma al de Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes y Carla Suárez. Sin ellas, el público volvió a ver frustrado su anhelo de aplaudir un éxito local en categoría femenina.