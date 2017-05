Carla Suárez: "Creo que en tierra batida puedo hacer bastante daño"

Madrid, 10 may (EFE).- La española Carla Suárez, eliminada en los octavos de final del torneo de Madrid, rescata como aspectos positivos de su participación en la Caja Mágica su rodaje, ya que "hacía tiempo que en un torneo grande no jugaba tres partidos", y el convencimiento de que en tierra batida puede "hacer bastante daño".

En la rueda de prensa posterior a su derrota (5-7, 6-4 y 7-5) ante la estadounidense CoCo Vandeweghe, la jugadora grancanaria aseguró que es "complicado" decir que abandona el torneo "con sensaciones buenas", pero sí destacó su progreso hasta octavos.

"Hacía tiempo que en un torneo grande no jugaba tres partidos y, sobre todo, lo más importante es que he podido jugar partidos a tres sets. He podido estar horas en pista. Eso hace que vivas momentos igualados y de cara a Roma y Roland Garros me puede ayudar bastante", indicó durante su comparecencia ante los medios.

La grancanaria, relegada al puesto número 24 del ránking mundial por una dolencia en el hombro derecho que mermó su rendimiento en el primer tramo de la temporada, celebró su buena evolución física.

"Ahora no tengo ninguna lesión que me impida jugar, pero sí que voy teniendo pequeñas molestias. Hay que tener cuidado aunque, para haber jugado tres partidos a tres sets, estoy bien", dijo.

En su calendario más inmediato aparece ahora el torneo de Roma, como antesala de Roland Garros. Al Grand Slam parisino intentará llegar "con el mayor número de victorias" pero, sobre todo, siguiendo "una misma línea en los entrenamientos". "Creo que en tierra batida puedo hacer bastante daño", advirtió.

En el "día a día" desea encontrar el nivel óptimo de confianza para competir con garantías en París.

"Ver que llevas una misma línea de juego y una misma línea física hace que llegues con confianza. Que tú tengas resultados buenos no solo depende de ti. Muchas veces juegas con jugadoras a las que no puedes ganar y eso no quiere decir que no salgas con confianza de ese partido", apuntó.

Sí señaló, no obstante, como su asignatura pendiente exhibir una actitud más ganadora en la pista.

"He ganado muchísimos partidos sin sacar el puño pero, evidentemente, eso siempre ayuda. Veo normal que Xavi (Budó, su entrenador) me lo diga porque eso me ayuda a estar más enchufada. A mí me cuesta sacar el puño y hoy yo estaba incómoda con el juego de CoCo, pendiente de cómo hacerle daño, de mi saque, de mi resto, de mi derecha. Al final, para sacar el puño muchas veces tengo que pensarlo y hay días que me cuesta mucho, como hoy", reconoció.

Carla Suárez expuso asimismo que, pese a situarse con una ventaja de 0-3 en el set definitivo, "no" vio el partido ganado.

"Normalmente nunca lo pienso, ni cuando voy arriba ni cuando voy abajo. Menos contra estas jugadoras, que juegan con un saque con el que ganan muchos puntos y que juegan a dos o tres tiros. Ella en algunos momentos estuvo muy acertada y en otros no tanto. El 3-0 era un poco irreal. En ningún momento pensé que estaba ganado por el estilo de juego que tiene ella", sentenció.