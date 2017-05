Andone: Hay un poco de nervios, pero el Sporting está más nervioso

A Coruña, 10 may (EFE).- El rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, ha admitido este miércoles que la plantilla del conjunto coruñés siente "un poco de nervios" por no haber sellado la permanencia en LaLiga Santander a falta de dos jornadas, pero ha recordado que el rival que le persigue en la tabla, el Sporting de Gijón, está "más nervioso" porque no depende de sí mismo.

"Nosotros no tenemos que depender de nadie. Está claro que hay un poco de nervios porque quedan dos partidos y queremos la salvación ya, pero el Sporting está más nervioso que nosotros. Con cinco puntos por encima y dos partidos por disputarse, lo más lógico es que nos salvemos nosotros y así será", comentó en rueda de prensa.

Andone abogó por ir a por la victoria ante el Villarreal el próximo domingo porque eso daría al Deportivo la permanencia en Primera División independientemente del resultado del Sporting en su visita al Eibar en Ipurua, donde todo lo que no sea una victoria de los asturianos también le serviría al equipo coruñés para seguir en la élite aunque perdiera en El Madrigal.

"El fútbol es muy complicado y se han visto muchas cosas, puede pasar de todo, puede que el Sporting no gane en Eibar y nosotros ya estemos salvados, pero si nosotros ganamos, ya estamos salvados, así que tenemos que ir a por el partido", señaló.

El futbolista blanquiazul admitió que a él le "gusta" que la afición "esté encima" del equipo y "la gente" les "critique" y les "meta caña" porque eso les "exige sacar" lo que tienen "dentro", si bien reconoció que les "duele" cuando les cantan 'jugadores, mercenarios'.

"Si no cumplimos y no damos la talla, es normal que nos juzguen y nosotros tenemos que callar y trabajar para cambiar la situación", agregó el delantero, que pidió a los aficionados que "estén" al "lado" del equipo para, "todos juntos", sacar "adelante" el objetivo de la permanencia.

Andone indicó que "las situaciones adversas" no le "preocupan" y aseguró que la plantilla está "bien" y centrada en "conseguir la salvación como sea".

Para él, el de Villarreal será un partido especial porque se crió en la provincia de Castellón y estará arropado por su familia.

"Me acogieron muy bien, es como si fuera mi casa, mis padres están allí, mi hermano está allí y es donde me he criado. Van a venir muchos amigos a animarme, mi familia y es importante para que me sienta más arropado y ayude al equipo a conseguir la salvación, que es lo importante", explicó.

Del Villarreal afirmó que "es un equipo fortísimo, sobre todo en casa" y señaló que "se va a dejar la vida para ganar" porque "así se lo exige su clasificación", en la que lucha por estar en Europa.

Sobre su futuro, Andone reconoció que en el mercado invernal recibió el interés de otros equipos y advirtió de que quiere "seguir" en el Deportivo, al que llegó el pasado verano y con el que tiene cuatro temporadas más de contrato, por más que su nombre vuelva a estar relacionado con otros clubes.

"Mi intención es seguir aquí. En enero también hubo llamadas y tanteos, pero yo no quise escuchar nada. Venía de un mes de diciembre muy bueno y es normal que la gente llame, pero el club ha confiado en mí al cien por cien, ha demostrado mucho cariño y esta es mi casa y espero que siga siéndolo durante muchos años", sostuvo.