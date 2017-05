Zidane y Ramos aparcan llegada de Theo y Vinicius, con la mente en el Atleti

Madrid, 9 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, y su capitán Sergio Ramos, evitaron hablar de los reconocimientos médicos pasados por Theo Hernández y el brasileño Vinicius, a los que aseguraron que "abrirán las puertas" del club en su momento, pero ahora solo piensan en el partido europeo del Vicente Calderón.

"No es el momento de hablar de fichajes. Cuando termine la temporada se abrirán las puertas a los compañeros que vengan", aseguró Ramos en rueda de prensa.

Zidane aseguró que no conoce a Vinicius pero admitió que sigue lo que se está hablando sobre él. "Están hablando del jugador pero personalmente no lo conozco, pienso únicamente en el partido de mañana y no voy a contestar lo que va a pasar", manifestó. "Los fichajes se verán más tarde, no es el momento", añadió.