Suecia, Portugal y Bélgica, favoritos en primera semifinal de Eurovisión

Kiev, 9 may (EFE).- Suecia, Bélgica, Portugal y Australia parten como favoritos en la primera semifinal del Festival de Eurovisión que acogerá hoy el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, en una gala en la que también se verá un minuto de la actuación del candidato español, Manel Navarro.

El sueco Robin Bengtsson, de 27 años, ocupa el tercer puesto en las apuestas para ganar la final del concurso, el próximo sábado, con su canción "I can't go on" (No puedo seguir), por lo que se da por descontado que hoy estará entre los clasificados.

Portugal, Bélgica y Australia -todos encuadrados en la primera semifinal, aparentemente mucho más competitiva que la segunda- le siguen inmediatamente en las apuestas de cara a la gran final.

El australiano Isaiah (17 años), con "Don't Come Easy" (Que no sea fácil); la belga Blanche (17 años) con el tema "City Lights" (Luces de la ciudad) y el portugués Salvador Sobral (27 años) con "Amar Pelos Dois" (Amor para dos) apuntan a lo más alto en la gala de esta noche.

En la segunda semifinal, que tendrá lugar el próximo viernes, 11 de mayo, sólo el candidato búlgaro, el jovencísimo Kristian Kostov, de 17 años, con su balada "Beautiful Mess" (Hermoso desastre), está en el Top 6.

Como indiscutible favorito a ganar Eurovisión 2107 está el italiano Francesco Gabbani, de 34 años, que saltara al escenario el próximo sábado con su tema "Occidentali's Karma" (El karma de los occidentales) sin tener que pasar por semifinales, ya que Italia forma parte de los cinco países fundadores del certamen que van directamente a la final.

En ese grupo (conocido como Big 5) también está España, aunque este año los pronósticos no son nada halagüeños para Manel Navarro, que intentará darle la vuelta a las apuestas con "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante), una canción que combina la letra en español con un estribillo en inglés.

Los telespectadores europeos podrán ver esta noche un fragmento de un minuto de la actuación de Manel, durante la emisión de la primera semifinal que en España será retransmitida por La 2 de Televisión Española a partir de las 21.00 horas.

El joven catalán, de 21 años, arrancó ayer los aplausos y el reconocimiento del público durante su tercer ensayo.

La web británica OfficialCharts, muy respetada en la industria musical del Reino Unido, ha colocado a Manel entre sus cinco favoritos para ganar, pero el cantante está situado en uno de los últimos puestos en las apuestas.

Sol del amanecer, playa, palmeras, una autocaravana hippie y surf esos son los componentes de la puesta en escena del representante español, firmada por el belga Hans Paneckoucke.