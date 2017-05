Redacción Deportes, 9 may (EFE).- El Consejo de la FIFA determinó este martes en Manama (Baréin) que la segunda edición de la gala The Best, para elegir a los mejores de la temporada 2016-2017, se celebrará en Londres el 23 de octubre próximo.

La primera gala de los premios The Best se celebró el 9 de enero pasado en Zúrich.

En ella esta gala se elige, entre otros, a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada previa.