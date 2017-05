S.Santamaría: el secesionismo catalán se está quedando del tamaño de una urna

Madrid, 9 may (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que el referéndum soberanista en Cataluña "no puede hacerse" y "no va a hacerse" y ha pedido a los independentistas que se alejen de su "realidad secesionista paralela", que se está quedando "del tamaño de una urna", ha dicho.

La vicepresidenta ha respondido así, en la sesión de control del Senado, a una pregunta del portavoz del PDeCAT Josep Lluís Cleries quien ha acusado al Gobierno de haber "enterrado la operación diálogo que aún no había comenzado" con los presupuestos y ha insistido en que los catalanes van a decidir su futuro en las urnas.

"¡Qué vergüenza perseguir las urnas", ha declarado Cleries en el mismo día en el que se ha conocido que la Fiscalía prepara una querella por desobediencia, prevaricación y malversación ante la licitación por parte de la Generalitat del suministro de urnas para elecciones al Parlament, consultas populares y "otras formas de participación ciudadana", con las que pretende celebrar el referéndum soberanista.

Sáenz de Santamaría ha acusado a la Generalitat de creer que Cataluña es su "patrimonio exclusivo" y que "todos los catalanes tienen que comulgar con sus ideas".

"Por eso", ha dicho, "amenazan a los empleados públicos y barajan hasta contratar parados y que sean ellos y no ustedes, los altos cargos, los que apechuguen con el incumplimiento de la ley".

La vicepresidenta ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a los empleados públicos y al conjunto de los catalanes porque, según ha subrayado, el Gobierno defenderá "la libertad de todos" y "no va a permitir que se agredan las reglas de la democracia".

"El referéndum de autodeterminación no puede hacerse y no va a hacerse y menos coartando a la oposición, a los funcionarios y al conjunto de los catalanes, que merecen entendimiento y estabilidad", ha asegurado.