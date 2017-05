Saja, José Enrique e Isaac no se entrenan con el resto de la plantilla

Zaragoza, 9 may (EFE).- Los jugadores del Real Zaragoza José Enrique e Isaac no se han entrenado hoy con el resto de la plantilla y han desarrollado un entrenamiento individualizado por precaución, mientras que el meta Sebastián Saja, que ayer no pudo entrenarse debido a un proceso febril, continúa sin hacerlo por este mismo motivo.

El conjunto aragonés ha realizado la segunda sesión de trabajo semanal para preparar el partido del próximo viernes contra el Cádiz C.F. que se ha desarrollado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Previamente al entrenamiento sobre el césped, ha tenido lugar una sesión de vídeo de cerca de treinta minutos de duración.

En la sesión de trabajo de hoy han participado los jugadores del filial (Deportivo Aragón) Pombo, Raí, Jorge Adán y Alberto Soro.

Mañana miércoles la plantilla zaragocista llevará a cabo un nuevo ensayo en la Ciudad Deportiva, a partir de las 10.30 horas.