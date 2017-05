Rupnik: "Si me hubieran contado esto hace un año me habría parecido un sueño"

Madrid, 9 may (EFE).- El base esloveno del Montakit Fuenlabrada Luka Rupnik aseguró que si alguien le hubiera contado hace un año que esta temporada acabaría jugando en la Liga Endesa, le habría parecido "un sueño", y señaló la presente como su mejor temporada "de lejos".

"Si alguien me hubiera contado hace un año todo lo que ha pasado me habría parecido un sueño. Es de lejos mi mejor temporada, he disfrutado cada segundo. Me gusta el club, el cuerpo técnico, los aficionados", afirmó Rupnik, llegado al Fuenlabrada en noviembre para sustituir a Carlos Cabezas y una de las grandes sorpresas de la temporada en el club madrileño.

El base esloveno, que tiene dos temporadas más de contrato con el Montakit, reconoció que llegaba "con altas expectativas" a la Liga Endesa, después de haber apostado por jugar la LEB Oro con el Actel Força Lleida y haber sido firmado por el Fuenlabrada tras un buen inicio en el club catalán.

"Todo el mundo dice que la ACB es la mejor liga de Europa así que venía con altas expectativas. Los primeros partidos no jugué muy bien porque respetaba demasiado a los rivales, pero creo que me he ido adaptando y mejorando", explicó Rupnik en declaraciones a la web del club.

Con prácticamente una temporada a sus espaldas, el base de 23 años -que ha promediado 5,6 puntos, 3,4 asistencias y 2,2 recuperaciones por partido en 24 encuentros- puede afirmar que es "la mejor liga de Europa", especialmente por la dureza de los partidos fuera de casa.

La temporada llega a su fin, y el Montakit tiene un compromiso en casa mañana con el Rio Natura Monbús Obradoiro, ya salvado, y una salida muy difícil a Vitoria contra el Baskonia. Pese a que los madrileños tienen ya todo hecho, no quieren confiarse.

"Seguimos trabajando como si estuviéramos en mitad de la temporada. El entrenador quiere que estemos conectados hasta el último momento así que nos estamos preparando para hacer un buen partido contra el Obradoiro y despedirnos bien de nuestra afición y luego competir en la visita al Baskonia", dijo Rupnik.

Acerca del conjunto gallego que dirige Moncho Fernández, Runpik señaló el "buen momento" del Obradoiro tras pelear "muy duro" por la permanencia y auguró que "no será fácil" ganar al conjunto gallego como hicieron en el Fontes do Sar en la primera vuelta, donde se impusieron por 19 puntos (72-91) con 16 tantos del base esloveno.

¿Qué hará Rupnik este verano con el final de la competición? El base del Montakit espera tomarse una semana para dejar "totalmente aparcado el baloncesto", pero después quiere volver a retomar los entrenamientos de cara a la próxima temporada, así como tampoco descarta una llamada de la selección eslovena para el Eurobasket de Turquía.

"Tengo metas altas para la próxima temporada, quiero ser un jugador más consistente, mejorar mi cuerpo y progresar en determinados detalles del juego. Además tengo que ver qué me dicen sobre la selección nacional", finalizó el base del Fuenlabrada.