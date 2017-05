Ramos responde al Atleti: "Parece que aquí nos hemos criado en Beverly Hills"

Madrid, 9 may (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, respondió a los tuits del Atlético de Madrid y algunos de sus jugadores, pidiendo que no se toquen los valores y asegurando que parece que en el club blanco todos se han "criado en Beverly Hills".

Ramos destacó los valores de humildad y sacrificio que le han inculcado desde que llegó al Real Madrid. Respondió a tuits que el Atlético de Madrid ha lanzado para promover la remontada europea en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

"Parece que aquí todos nos hemos criado en Beverly Hills con una cuenta corriente de 40 para arriba", respondió. "Aquí hay gente de barrio con valores y mucha educación. Tenemos nuestros valores y veremos lo que pasa. Las campañas y los tuits son respetables pero no van a cambiar nuestros valores, iremos con la misma humildad y sacrificio dentro del campo".

El capitán madridista dejó claro que ningún ambiente que pueda crear el Vicente Calderón le va a intimidar. Lejos de eso, aseguró que le motivará más y que no será diferente de lo vivido en el Allianz Arena ante el Bayern. Para hablar de aficiones, prefirió hablar de la madridista.

"No es el primer partido que vamos al Calderón, ellos tienen una afición que no deja animar pero cuanto más animen más me motiva. El fútbol cada uno lo enfoca de una manera y el equipo lo aguanta muy bien. No creo que haya mucha diferencia con la afición del Bayern. Lo de fuera no va a cambiar nada por mucho que quieran alimentar".

"No estoy en el sentimiento de ninguna afición rival, viví un gran ambiente en el Bernabéu, nos llevaron en volandas. Que ellos pongan tuits y tenga una opinión de su afición, nosotros no vamos a entrar en ninguna polémica. Vamos a jugar al fútbol que es lo que sabemos hacer, tenemos un resultado bueno de la ida que dejamos al margen y vamos a ir a ganar, ni mucho menos a defender un resultado".